Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan düğün açıklaması: "Çok eğleneceğiz"

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, bir arkadaşlarının doğum günü davetine katılmak için geldikleri Arnavutköy'de basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Yakın zamanda evlenecek olan çift, "Artık son hazırlıkları yapıyoruz, son aşamadayız. Haziran ayında küçük ama eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyoruz. Tüm amacımız eğlenmek, ve öyle olacağını umuyoruz. Bu bizim 6'ncı yılımız, artık senin dediğin benim dediğim gibi şeyleri geride bıraktık. Dostlarımızla birlikte güzel bir gece geçireceğiz inşallah" şeklinde açıklama yaptılar.