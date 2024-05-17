Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan düğün açıklaması: "Çok eğleneceğiz"

Oyuncu Tolga Sarıtaş (32) ve modacı nişanlısı Zeynep Mayruk (35), Haziran ayında evlenecek. Çift, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de kameralara takıldı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan düğün açıklaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2024 11:02

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, bir arkadaşlarının doğum günü davetine katılmak için geldikleri Arnavutköy'de basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Yakın zamanda evlenecek olan çift, "Artık son hazırlıkları yapıyoruz, son aşamadayız. Haziran ayında küçük ama eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyoruz. Tüm amacımız eğlenmek, ve öyle olacağını umuyoruz. Bu bizim 6'ncı yılımız, artık senin dediğin benim dediğim gibi şeyleri geride bıraktık. Dostlarımızla birlikte güzel bir gece geçireceğiz inşallah" şeklinde açıklama yaptılar.

Benzer Haberler
Hatice Şendil'in doğum günü alışverişi Hatice Şendil'in doğum günü alışverişi
Cumhurbaşkanı Açıkladı: 18-19-20 Mayıs Tarihlerinde, Maaş Yatan Emekliler İçin 11200 TL Ödeme Oluyor! Cumhurbaşkanı Açıkladı: 18-19-20 Mayıs Tarihlerinde, Maaş Yatan Emekliler İçin 11200 TL Ödeme Oluyor!
Denizbank Banka Hesabı Olanları İlgilendiren Haber Geldi, Başvuru Yapanlar 35.000 TL Alabiliyor! Denizbank Banka Hesabı Olanları İlgilendiren Haber Geldi, Başvuru Yapanlar 35.000 TL Alabiliyor!
17 Mayıs 2024 Altında Güncel Durum: Çeyrek Altının Yükselişi Devam Ediyor 17 Mayıs 2024 Altında Güncel Durum: Çeyrek Altının Yükselişi Devam Ediyor
Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu!
Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadı mı? İlk kez açıkladı Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadı mı? İlk kez açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı
  • 16-05-2024 08:43

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?
  • 16-05-2024 19:23

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!
  • 13-05-2024 19:06

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!
  • 13-05-2024 17:28

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!
  • 14-05-2024 10:57

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!