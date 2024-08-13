Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Çeşme’de keyifli tatil

Bu yılın gözde çifti Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, yaz tatillerini Çeşme’nin güzellikleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Ünlü çift, arka arkaya birkaç gün boyunca Çiftlikköy’deki popüler bir plajda görüntülendi.

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Sarıtaş ve Mayruk, birlikte geçirdikleri keyifli anlarla dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, zaman zaman eşi Zeynep Mayruk ile suya girerken, kimi zaman da yakın arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdi.

Çeşme’de huzurlu ve neşeli bir tatil geçiren çift, enerjileriyle hayranlarından tam not aldı.