Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Çeşme’de keyifli tatil

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, balayının ardından soluğu yine Çeşme'de alan çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Çeşme’de keyifli tatil
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 11:01

Bu yılın gözde çifti Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, yaz tatillerini Çeşme’nin güzellikleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Ünlü çift, arka arkaya birkaç gün boyunca Çiftlikköy’deki popüler bir plajda görüntülendi.

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Sarıtaş ve Mayruk, birlikte geçirdikleri keyifli anlarla dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, zaman zaman eşi Zeynep Mayruk ile suya girerken, kimi zaman da yakın arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdi.

Çeşme’de huzurlu ve neşeli bir tatil geçiren çift, enerjileriyle hayranlarından tam not aldı.

Benzer Haberler
Ve Açıklandı! 10.000 TL ödeme verilecek! Garanti BBVA Bankası duyurdu! Ve Açıklandı! 10.000 TL ödeme verilecek! Garanti BBVA Bankası duyurdu!
EMEKLİYE MÜJDE! İndirim Geldi ve Hangi Emekliler İçin Geçerli Cumhurbaşkanı Açıkladı! EMEKLİYE MÜJDE! İndirim Geldi ve Hangi Emekliler İçin Geçerli Cumhurbaşkanı Açıkladı!
Mehmet Şimşek Açıkladı, Müjdeli Haberleri Canlı Yayında Verdi Mehmet Şimşek Açıkladı, Müjdeli Haberleri Canlı Yayında Verdi
DÜNYA en Sıcak Günleri Yaşıyor! Avrupa'da Rekor Sıcaklıklar: Alarm Seviyesi Yükseldi DÜNYA en Sıcak Günleri Yaşıyor! Avrupa'da Rekor Sıcaklıklar: Alarm Seviyesi Yükseldi
Meteoroloji Uyardı! En Sıcak Günler Başlıyor! Bunalacaksınız! Meteoroloji Uyardı! En Sıcak Günler Başlıyor! Bunalacaksınız!
Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı: Enflasyon Verisi Piyasaları Etkileyecek Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı: Enflasyon Verisi Piyasaları Etkileyecek
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer