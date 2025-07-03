Tolga Mendi ile Damla Can'ın Bodrum Tatilinde Romantik Anlar

Oyuncu Tolga Mendi, gönlünü eski Survivor yarışmacılarından Damla Can’a kaptırdı. Bir süredir birlikte olan çift, yaz tatili için rotayı Bodrum Gündoğan’a çevirdi. Ünlü çiftin denizde yaşadığı romantik anlar, objektiflere yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

Gündoğan Sahillerinde Aşk Dolu Dakikalar

Gözlerden uzak bir tatil yapmak isteyen Tolga Mendi ile Damla Can, Bodrum’un huzurlu beldesi Gündoğan’da kameralara yakalandı. Bir plajda görüntülenen ikili, sıcak havanın tadını çıkarırken hem denizle buluştu hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini sürdü.

Aşk, Ege'nin Serin Sularında Tazelendi

Günün sıcaklığından bunalan çift, serinlemek için kendilerini Ege Denizi’nin berrak sularına bıraktı. Yüzdükten sonra bir süre denizde sohbet eden Tolga Mendi ve Damla Can, samimi halleriyle tatilin neşesini yaşadı. Bir ara suyun içinde romantik anlar yaşayan çiftten Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi’yi öpücüklere boğdu. Bu anlar, plajda bulunanların da ilgisini çekti.

Tatil Keyfi Şezlongda Devam Etti

Deniz keyfinin ardından sahile dönen çift, duş aldıktan sonra güneşlenmek için şezlonglarına geçti. Birlikte bolca vakit geçiren ikili, yaz güneşinin altında mutluluk pozları verdi. Hem enerjik tavırları hem de uyumlarıyla dikkat çeken çift, magazin gündeminde aşklarıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Gözler Ünlü Çifte Çevrildi

Tolga Mendi, son dönemin yükselen oyuncularından biri olarak dikkat çekerken, Damla Can da sporcu kimliği ve fit görünümüyle adından söz ettiriyor. İkilinin Bodrum tatili, hem aşklarını tazeleme fırsatı sundu hem de hayranlarını heyecanlandırdı. Çiftin romantik anları, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.