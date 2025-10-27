Timur Acar Şehir Hayatını Bıraktı: İznik’teki Zeytinliğinde İlk Hasadını Yaptı

Doğayla İç İçe Yeni Bir Yaşam

“Çakallarla Dans” film serisindeki Köfte Necmi karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Timur Acar, şehir yaşamından uzaklaşarak doğayla iç içe bir düzen kurdu. Ünlü oyuncu, Bursa’nın İznik ilçesinde yer alan bir zeytinlik satın aldı ve yeni yaşam planını burada hayata geçirdi. Böylece oyunculuk kariyerinin yanı sıra tarımsal üretime de yöneldi. Acar’ın bu tercihi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

1800 Metrekarelik Zeytinlik ile Yeni Başlangıç

Timur Acar, İznik’in Aydınlar Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 1800 metrekarelik zeytinliği ile üretim sürecine adım attı. Ünlü oyuncu, satın aldığı zeytinlikte ilk ürünlerinin toplanmasıyla birlikte yeni yaşamında önemli bir aşamaya ulaştı. Zeytin hasadının gerçekleştiği anlar, Acar’ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

İlk Hasadını “Kimse Görmeden” Notuyla Paylaştı

Timur Acar, ilk hasadını yaparken çekilen kareleri Instagram hesabında yayımladı. Paylaşımında “Kimse görmeden” ifadesini kullandı. Bu gönderi kısa sürede geniş bir kesimin dikkatini çekti. Doğayla baş başa geçirilen hasat süreci, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı. Paylaşıma yapılan yorumlarda, oyuncunun yeni yaşam düzenine dair ilgi göze çarptı. Böylece Acar’ın tarımsal uğraşları, sosyal medyada gündem oluşturdu.

İlgi Büyümeye Devam Ediyor

Öte yandan ünlü oyuncu, şehirden uzak yaşamını sürdürmeye devam ediyor. İznik’teki zeytinliğinde gerçekleştirilen çalışmaların ilerleyen dönemde de paylaşılması bekleniyor. Timur Acar’ın doğayla kurduğu bağ ve üretim sürecine yönelik paylaşımları, takipçileri tarafından yakından izleniyor.