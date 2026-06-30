Melike Şahin’den Yeni Kare! Karnı İyice Belirginleşti

Melike Şahin’in hamileliği ilerledi. Son paylaşımlarında karnı iyice belirginleşen ünlü şarkıcı, yeni kareleriyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Melike Şahin’den Yeni Kare! Karnı İyice Belirginleşti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 22:29

Melike Şahin’den gelen yeni görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı hamileliğinin son dönemlerinde çekilen kareleriyle hayranlarının karşısına çıktı. Özellikle karnının iyice belirginleşmiş olması takipçileri tarafından hemen fark edildi ve çok sayıda yorum aldı.

Evlilik ve Özel Hayat Süreci

Melike Şahin 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti. Çift ilişkilerini uzun süre göz önünde yaşamamayı tercih etmiş genelde özel hayatlarını basından uzak tutmuşlardı. Evlendikleri dönemde aralarındaki yaş farkı da sosyal medyada sıkça konuşulmuştu. Ancak Melike Şahin bu yorumlara pek karşılık vermemiş daha çok kendi hayatına odaklanmayı tercih etmişti.

Hamilelik Haberi Büyük İlgi Görmüştü

Ünlü şarkıcı bir süre önce hamile olduğunu açıklamış ve bu haber hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Özellikle müzik kariyeriyle yoğun bir dönemde olduğu halde böyle bir süreç yaşaması sevenleri tarafından destekle karşılandı. Hamilelik haberi duyulduktan sonra sosyal medyada birçok tebrik mesajı paylaşılmış Şahin’in yeni dönemi merakla takip edilmeye başlanmıştı.

Melike Şahin’in son konserlerinden birinde çekilen görüntüler de kısa sürede gündem olmuştu. Sahnedeki performansı kadar fiziksel değişimi de dikkat çekmiş hamileliğinin ilerlediği net bir şekilde görülmüştü. Seyircilerden büyük ilgi gören sanatçı sahne enerjisinden ödün vermeden konserlerine devam etmişti.

Yeni Kareler Sosyal Medyada

Son olarak paylaşılan yeni fotoğraflar takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Çok sayıda beğeni alan karelerde Melike Şahin’in hamilelik sürecindeki doğal ve sade hali dikkat çekti. Yorumlarda genellikle “çok yakışmış”, “çok güzel görünüyor” gibi olumlu ifadeler yer aldı. Hayranları onun bu özel dönemini yakından takip etmeye devam ediyor.

Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Melike Şahin için artık hayatında bambaşka bir dönem başlamak üzere. Hem anne olmanın heyecanını yaşıyor hem müzik kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte daha sakin bir tempo tercih ettiği görülse de sahne ve özel hayatında dengeli bir şekilde ilerlemeye çalıştığı anlaşılıyor.

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