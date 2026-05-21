Hakkında Yakalama Kararı Çıktığı İddia Edilmişti: Tan Taşçı Sessizliğini Bozdu!

Tan Taşçı İstanbul merkezli yürütülen ve sanat dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonunda adının geçmesinin ardından sessizliğini bozdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilen ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden jet hızıyla bir açıklama yayınlayarak duruma açıklık getirdi.

Soruşturmada İkinci Dalga: 11 Kişi Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 25 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonun yankıları sürüyor. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan ve bir kısmının yurt dışında olduğu tespit edilen 11 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Bu listede Tan Taşçı'nın da yer alması magazin kulislerinde büyük ses getirdi.

"Ben De Şaşkınım, Medyadan Öğrendim"

Kişisel sosyal medya hesabından bir bildiri yayınlayan ünlü sanatçı olayları basından takip ettiğini vurguladı. Taşçı şu ifadeleri kullandı:

"Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası şaşkınım. Şu an Bodrum'daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir'e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum."

Konser Programı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Tan Taşçı "Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir. Gelişmeleri netleştikçe doğrudan sizlerle paylaşacağım" diyerek turne yolculuğuna devam ettiğini duyurdu.

