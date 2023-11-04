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Tapu sahiplerine büyük sürpriz: 5 yıl geriye dönük 563 TL iade

Emlak vergisi ikinci taksit ödeme döneminin başlamasıyla birlikte, milyonlarca tapu sahibine geçmişe yönelik para iadesi müjdesi geldi. Pek çok kişi bu haklarından haberdar olmazken, isim listesinde yer alan tapu sahipleri için 563 TL'lik bir para iadesi söz konusu.

Tapu sahiplerine büyük sürpriz: 5 yıl geriye dönük 563 TL iade
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-11-2023 13:30

Tapu sahiplerine büyük sürpriz: 5 yıl geriye dönük 563 TL iade! Emlak vergisi ikinci taksit ödeme döneminin başlamasıyla birlikte, milyonlarca tapu sahibine geçmişe yönelik para iadesi müjdesi geldi. Pek çok kişi bu haklarından haberdar olmazken, isim listesinde yer alan tapu sahipleri için 563 TL'lik bir para iadesi söz konusu.

Emlak Vergisi Ödeme Dönemi ve İade Fırsatı

1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlayan emlak vergisi ikinci taksit ödeme sürecinde, tapu sahiplerine beş yıl geriye dönük para iadesi yapılacağı hatırlatıldı. Özellikle muafiyet şartlarını taşımasına rağmen vergi ödeyenler için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından alınan emsal kararla iade yolunun açıldığı belirtildi.

Emlak Vergisi Muafiyet Şartları ve İade Şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen muafiyet şartlarını taşıyan ve yine de emlak vergisi ödeyen bireyler için, yapılan ödemelerin iadesi söz konusu. Muafiyet sınırının beş yıl olduğu ve geriye dönük bu süre zarfında yapılan ödemeler için ilgili belediyeye bizzat başvuru yapılması yeterli. İadenin yapılabilmesi için şu şartlar aranmaktadır:

  • Kişinin tek konut sahibi olması,
  • Bu konutun 200 metrekareyi geçmemesi,
  • Emlak sahibinin sadece emekli aylığı gibi sabit gelirleri olması,
  • Ev hanımı, şehit eşi veya yetim çocuk, gazi ya da işsiz olması.

İadenin Alınma Yolu

Emsal kararlara göre, emlak vergisi muafiyetinden haberdar olmayan tapu sahipleri için, yasal zaman aşımı sınırları gözetilerek en fazla geriye dönük beş yıllık bir iade imkanı sunulmaktadır. İlgili belediyelere şahsen yapılan başvurularla, bu iadeden faydalanmak mümkün hale geliyor.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, listelerde isimlerini kontrol etmeleri ve gerekli belgelerle birlikte en kısa sürede belediyelerin ilgili birimlerine başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

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