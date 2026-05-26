Survivor’da Şok Sözler! “Beyza İle Evlenmeyi Düşünüyordu”

Survivor 2026’da yarışma kadar yarışmacılar arasında yaşananlar da gündem olmaya devam ediyor. Yarışmadan diskalifiye edilen Seren Ay Çetin’in yaptığı son açıklamalar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çetin’in Sercan Yıldırım ve Beyza Gemici hakkında kullandığı ifadeler kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

"Yanlış Anlıyorsun"

Seren Ay Çetin yarışma sürecinde Sercan Yıldırım’ı birçok kez uyardığını söyledi. Beyza Gemici’nin sıcak tavırlarının yanlış yorumlandığını düşündüğünü ifade eden Çetin Sercan’ın bazı davranışları farklı algıladığını öne sürdü. Açıklamalarında Beyza’nın özel hayatında biri olduğunu sık sık dile getirdiğini de belirtti.

Çetin’in bu sözleri sonrası Survivor izleyicileri arasında tartışma başladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı ada içinde kurulan ilişkilerin yarışmanın psikolojisiyle bağlantılı olduğunu savundu.

“Evlenmeyi Düşünüyordu"

Gündemi asıl hareketlendiren detay ise Seren Ay Çetin’in yaptığı dikkat çekici açıklama oldu. Çetin Sercan Yıldırım’ın Beyza Gemici’ye karşı duygusal bir yakınlık hissettiğini iddia etti. Hatta bu durumun ileri boyuta ulaştığını söyleyen Çetin “Beyza’yla evlenmeyi düşünüyordu” sözleriyle dikkat çekti.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Yarışmanın takipçileri Sercan ve Beyza arasında yaşananları yeniden konuşmaya başladı. Özellikle ada değişikliği sonrası gündeme gelen yakınlaşma iddiaları tekrar alevlendi.

Ada Değişikliği Olay Olmuştu

Survivor’da en çok konuşulan olaylardan biri de Beyza Gemici’nin karşı takım kampına gitmesi olmuştu. Sercan Yıldırım ile görüşmek için yüzerek diğer adaya geçtiği ortaya çıkan Beyza konsey gecesinde zor anlar yaşamıştı.

Acun Ilıcalı’nın sert sözleri de o geceye damga vurmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrası Beyza’nın özel hayatı da sosyal medyada gündeme taşındı. Yarışmacının sevgilisi Kerimhan Duman’ın sosyal medya hesabında yaptığı hamle iddiaları daha da büyüttü.

Survivor'da Sular Durulmuyor

Finale yaklaşan Survivor’da yaşanan her olay yeni bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Yarışmacılar arasındaki ilişkiler ada içindeki gerilimler ve yarışma sonrası yapılan açıklamalar programın konuşulma oranını artırıyor. Seren Ay Çetin’in sözleri sonrası gözler şimdi Sercan Yıldırım ve Beyza Gemici’den gelecek açıklamalara çevrildi.