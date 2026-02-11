Survivor Sema Aydemir Kutsal Topraklarda: "Çok Özrüm, Çok Duam Var"

Survivor All Star 2025’in en hırslı ve dikkat çeken yarışmacılarından biri olan milli atlet Sema Aydemir, yarışma yorgunluğunu ve stresini manevi bir yolculukla atıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, bu kez Umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan’dan paylaştığı karelerle takipçilerini şaşırttı.

"Ben Geldim Allah'ım"

Kutsal topraklardan ilk fotoğraflarını paylaşan Sema Aydemir, yaşadığı manevi huzuru duygu dolu bir notla ifade etti. Aydemir, paylaşımına şu sözleri ekledi:

''Ben geldim Allah'ım. Çok anlatacaklarım, çok özrüm, çok duam var.''

Aydemir’in bu samimi ifadeleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Milli atletin maneviyata yönelmesi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sosyal Medyadan Destek Mesajları Yağdı

Instagram hesabından türbanlı karelerini paylaşan Sema Aydemir’e, hem takipçilerinden hem de Survivor’daki yol arkadaşlarından beğeni ve destek mesajları gecikmedi.