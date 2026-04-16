Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı’ndan Rize Çıkartması: İmam Nikahı Kıyıldı

Survivor yarışmasındaki şampiyonluğuyla tanınan Nisa Bölükbaşı ve eşi Yiğit İnandı, resmi nikahlarının üzerinden geçen bir yılın ardından bu kez memleketleri Rize'de gerçekleştirdikleri dini nikah töreniyle gündeme geldi. 2024 yılında sade bir törenle hayatlarını birleştiren çift, bu özel anı Yiğit İnandı'nın dedesinin hatırasını taşıyan bir camide taçlandırdı.

Rize'de Manevi Değeri Yüksek Nikah Töreni

Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız resmi nikah masasına oturan çift, Rize'nin İyidere ilçesinde aile büyükleriyle bir araya geldi. Yiğit İnandı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nikahın kıyıldığı yerin kendisi için önemini şu sözlerle ifade etti:

“Köyüme gitmişken, dedemin yapımında emeği olan camide nikah kıymak nasip oldu.”

Yapraklar Mahallesi’ndeki Adatepe Camii’nde gerçekleşen tören, hem aile bağlarını güçlendirdi hem de takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

İlçe Müftüsü Tarafından Kıyıldı

Çiftin dini nikah merasimi, İyidere İlçe Müftüsü Erdoğan Dalkes tarafından bizzat gerçekleştirildi. Nisa Bölükbaşı'nın ani evlilik kararının ardından gelen bu geleneksel adım, ikilinin kültürel değerlerine verdiği önemi de gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan karelerde çiftin mutluluğu dikkat çekerken, hayranlarından tebrik mesajları yağdı.