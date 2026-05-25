Serenay Sarıkaya Soruşturmasında Şok Gelişme!

Ünlülere yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya’nın da isminin yer alması magazin ve gündem dünyasında geniş yankı uyandırdı. İstanbul merkezli operasyonlarda çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken Sarıkaya’nın da gözaltına alınması dikkat çekti. Süreç boyunca farklı adreslerde yapılan işlemlerle dosya kapsamı genişledi.

Sağlık Kontrolünden Geçti

Gözaltı kararının ardından jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Sarıkaya sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontroller sırasında basın mensuplarının görüntü aldığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun sakin tavırları ve kendinden emin duruşu dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Kontrollerin ardından süreç Adli Tıp Kurumu’na taşındı.

Adli Tıp Süreci Tamamlandı

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alındı. Dosya kapsamında farklı il ve ilçelerde yapılan operasyonlar sonucunda geniş bir şüpheli listesi oluştu. Bazı isimler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken bazı kişiler adliyeye sevk edildi. Sürecin çok yönlü ilerlemesi dikkat çekti.

Serbest Bırakıldı ve Karar Çıktı

Adli Tıp’ta tamamlanan işlemlerin ardından Serenay Sarıkaya hakkında serbest bırakılma kararı verildi. Sürecin ardından oyuncunun yeniden gündelik hayatına döndüğü belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından soruşturmanın farklı boyutlarda devam ettiği ifade edildi. Kamuoyunda ise olayın yankısı sürerken sosyal medyada çok sayıda yorum paylaşıldı.