Sümeyye Aydoğan Yoğun Sezonun Acısını Muğla'da Çıkarıyor!

Ekranların aranan enerjik ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan genç yıldızlarından Sümeyye Aydoğan yoğun ve yorucu geçen sezon maratonunun ardından soluğu Muğla'da aldı. Doğal güzellikleri, dingin yapısı ve huzurlu atmosferiyle bilinen Bozburun'u tercih eden güzel oyuncu deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarırken objektiflere takıldı. Sezonun yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Aydoğan'ın plajdaki keyifli halleri dikkat çekti.

Sümeyye Aydoğan tatiline Muğla'nın sakin koylarıyla ünlü Bozburun'da devam ediyor. Yakın arkadaşıyla birlikte görüntülenen oyuncu, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Hem Güneşlendi Hem Stres Attı

Bozburun'un gözlerden uzak sakin koylarında yorgunluk atan Sümeyye Aydoğan tatilde yalnız değildi. Yanında yakın bir arkadaşı eşlik eden ünlü oyuncu gün boyu şezlongunda güneşlenip Ege'nin temiz havasının tadını çıkardı. Kavurucu sıcakların etkisini göstermesiyle birlikte kendini sık sık serin sulara bırakan Aydoğan fit fiziği ve makyajsız, doğal güzelliğiyle plajda tüm bakışları üzerinde topladı.

Kürek Çekerek Dalgalara Meydan Okudu

Denizde uzun süre yüzerek serinleyen güzel oyuncu sadece şezlongda yatıp güneşlenmekle yetinmedi ve tatiline hareket kattı. Bozburun koyunda kano keyfi yapmaya karar veren Sümeyye Aydoğan kürek çekerek denizin ortasında macera dolu dakikalar geçirdi.

Sıcak havanın etkisiyle sık sık denize girerek serinleyen Aydoğan daha sonra kano yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Arkadaşıyla birlikte kano üstünde neşeli halleriyle dikkat çeken ve bol bol kahkaha atan genç yıldız yoğun set günlerinin tüm stresini Bozburun'un huzurlu doğasında geride bıraktı. Tatiline tam gaz devam eden güzel oyuncunun ne zaman setlere döneceği ise şimdiden merak konusu oldu.