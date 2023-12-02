Sümeyye Aydoğan: Tango dersleri alıyorum

Her şeyin planlı bir şekilde ilerlediğini belirten Sümeyye Aydoğan, "Spor rutinimi artırdım. Ayrıca tango eğitimine başladım. Uzun süredir denemek istediğim bir dans türüydü ve şu ana kadar gayet güzel ilerliyor" dedi.

'Oynadığı Hatıran Yeter adlı sinema filminde işitme engelli bir karakteri canlandıran Aydoğan, "2024 yılının ilk aylarında vizyonda olacak. İşitme engelli bir karakteri canlandırdım. Partnerimle birlikte aramızda geçen güzel bir aşk hikayesi oldu. Çok heyecanlıyım. Yaklaşık bir ay boyunca günde 8-10 saat bir odanın içinde hocamızla birlikte çok sıkı bir çalışmayla karakterime hazırlandım. Çok emek verdim. Kulakları duymayanların birbirleriyle iletişim kurdukları beden dilini öğrendik partnerim Aytaç Şaşmaz'la birlikte. Gerçekten benim için çok özel bir iş oldu" sözleriyle duygularını ifade etti.

Oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Atakan Hoşgören ile ilişkisinin güzel bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Mutlu bir ilişkimiz var, her şey yolunda gidiyor" şeklinde cevap verdi.