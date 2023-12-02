Advert

Sümeyye Aydoğan: Tango dersleri alıyorum

Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de yayınlanan ve final yapan 'Dönence' dizisindeki 'Gece' karakteriyle dikkat çeken Sümeyye Aydoğan, önceki gün Esentepe'deki bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı.

Sümeyye Aydoğan: Tango dersleri alıyorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-12-2023 18:15

Her şeyin planlı bir şekilde ilerlediğini belirten Sümeyye Aydoğan, "Spor rutinimi artırdım. Ayrıca tango eğitimine başladım. Uzun süredir denemek istediğim bir dans türüydü ve şu ana kadar gayet güzel ilerliyor" dedi.

'Oynadığı Hatıran Yeter adlı sinema filminde işitme engelli bir karakteri canlandıran Aydoğan, "2024 yılının ilk aylarında vizyonda olacak. İşitme engelli bir karakteri canlandırdım. Partnerimle birlikte aramızda geçen güzel bir aşk hikayesi oldu. Çok heyecanlıyım. Yaklaşık bir ay boyunca günde 8-10 saat bir odanın içinde hocamızla birlikte çok sıkı bir çalışmayla karakterime hazırlandım. Çok emek verdim. Kulakları duymayanların birbirleriyle iletişim kurdukları beden dilini öğrendik partnerim Aytaç Şaşmaz'la birlikte. Gerçekten benim için çok özel bir iş oldu"  sözleriyle duygularını ifade etti.

Oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Atakan Hoşgören ile ilişkisinin güzel bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Mutlu bir ilişkimiz var, her şey yolunda gidiyor" şeklinde cevap verdi.

Benzer Haberler
Burcu Özberk reklam filmi için şarkı söyledi Burcu Özberk reklam filmi için şarkı söyledi
Gülben Ergen: Çocuklar Gülsün Diye çalışmaya devam edeceğim Gülben Ergen: Çocuklar Gülsün Diye çalışmaya devam edeceğim
Burak Özçivit: Karan bizi gezdirdi Burak Özçivit: Karan bizi gezdirdi
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk'ten ilk açıklama Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk'ten ilk açıklama
Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti
Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası olay olmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası olay olmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?
  • 27-11-2023 17:45

Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece...
  • 01-12-2023 09:36

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece..."

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu
  • 29-11-2023 10:38

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı
  • 30-11-2023 09:34

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı

Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları
  • 01-12-2023 17:01

Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları