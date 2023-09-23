Advert

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk fragman

Squid Game, son dönemde en çok konuşulan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen bir Netflix yapımı Kore dizisidir. Squid Game 2. sezon çıkış tarihi ne zaman?

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk fragman
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-09-2023 21:31

Squid Game, son dönemde en çok konuşulan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen bir Kore dizisidir. Netflix platformunda yayınlanan ve tüm dünyada büyük bir ilgi gören bu dizi, 22 Kasım’da ikinci sezonuyla geri dönüyor. Squid Game 2. sezon çıkış tarihi belli oldu ve heyecanla beklenen bu yeni sezon, “Squid Game – The Challenge” ismiyle izleyicilerle buluşacak.

Squid Game dizisi, benzersiz konusu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin kalbini fethetmeyi başardı. Oyuncuların hayatta kalma mücadelesini konu alan bu dizi, hem gerilim dolu anları hem de derin karakter gelişimini başarıyla sunuyor. İlk sezonuyla büyük bir başarı elde eden Squid Game, ikinci sezonunda da aynı heyecanı ve sürprizleri vaat ediyor.

Netflix platformu, Squid Game dizisini yayınlamasıyla birlikte büyük bir çıkış yakaladı. İzleyici rekorları kıran bu dizi, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Netflix’in başarılı yapımlarından biri olan Squid Game’in ikinci sezonunun çıkış tarihi olan 22 Kasım, heyecanla beklenen bir gün olarak kaydedildi.

Squid Game dizisinin ikinci sezonunda da izleyicileri büyük maceralar bekliyor. İlk sezonun ardından merakla beklenen gelişmeler, yeni karakterler ve daha da büyüleyici olaylarla dolu bir dünya sunulacak. Squid Game – The Challenge, ilk sezonun başarısını devam ettirecek ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Dizinin yapımcıları ve oyuncu kadrosu da ikinci sezonla birlikte büyük bir heyecan içerisinde. İlk sezonun büyük başarısıyla gelen şöhret, ikinci sezonda daha da büyüyerek devam edecek gibi görünüyor. Squid Game 2. sezonuyla yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizi, şimdiden büyük bir beklenti yaratmış durumda.

Benzer Haberler
Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı! Veysel öldü, Taner kasabayı terk ediyor Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı! Veysel öldü, Taner kasabayı terk ediyor
Gönül Dağı Veysel öldü mü, yaşıyor mu? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu Gönül Dağı Veysel öldü mü, yaşıyor mu? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu
Keçilerin bile baş edemeyeceği 3 inatçı burç Keçilerin bile baş edemeyeceği 3 inatçı burç
Ruhun Duymaz final mi yaptı neden? Ruhun Duymaz final mi yaptı neden?
Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız
Gönül Dağı Veysel öldü! Taner diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı Veysel öldü! Taner diziden ayrılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi