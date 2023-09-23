Squid Game 2. sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk fragman

Squid Game, son dönemde en çok konuşulan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen bir Kore dizisidir. Netflix platformunda yayınlanan ve tüm dünyada büyük bir ilgi gören bu dizi, 22 Kasım’da ikinci sezonuyla geri dönüyor. Squid Game 2. sezon çıkış tarihi belli oldu ve heyecanla beklenen bu yeni sezon, “Squid Game – The Challenge” ismiyle izleyicilerle buluşacak.

Squid Game dizisi, benzersiz konusu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin kalbini fethetmeyi başardı. Oyuncuların hayatta kalma mücadelesini konu alan bu dizi, hem gerilim dolu anları hem de derin karakter gelişimini başarıyla sunuyor. İlk sezonuyla büyük bir başarı elde eden Squid Game, ikinci sezonunda da aynı heyecanı ve sürprizleri vaat ediyor.

Netflix platformu, Squid Game dizisini yayınlamasıyla birlikte büyük bir çıkış yakaladı. İzleyici rekorları kıran bu dizi, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Netflix’in başarılı yapımlarından biri olan Squid Game’in ikinci sezonunun çıkış tarihi olan 22 Kasım, heyecanla beklenen bir gün olarak kaydedildi.

Squid Game dizisinin ikinci sezonunda da izleyicileri büyük maceralar bekliyor. İlk sezonun ardından merakla beklenen gelişmeler, yeni karakterler ve daha da büyüleyici olaylarla dolu bir dünya sunulacak. Squid Game – The Challenge, ilk sezonun başarısını devam ettirecek ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Dizinin yapımcıları ve oyuncu kadrosu da ikinci sezonla birlikte büyük bir heyecan içerisinde. İlk sezonun büyük başarısıyla gelen şöhret, ikinci sezonda daha da büyüyerek devam edecek gibi görünüyor. Squid Game 2. sezonuyla yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizi, şimdiden büyük bir beklenti yaratmış durumda.