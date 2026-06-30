Soruşturma Sonrası Deniz Göktaş'tan Dikkat Çeken Mesaj

Deniz Göktaş hakkında son stand-up gösterisi "Ölü Deniz" nedeniyle bir soruşturma başlatıldığı haberleri gündeme oturdu. Konuyla ilgili merak edilenler artınca Göktaş da sosyal medya hesabından kısa ama net bir açıklama yaptı. En dikkat çeken nokta ise şu oldu: Kendisine şu ana kadar resmi makamlardan ulaşan herhangi bir bildirim olmadığını söyledi.

Gösteri Hâlâ Yayında

Göktaş açıklamasında gösterisinin tamamının hâlâ YouTube'da izlenebildiğini de hatırlattı. Bu konuda kendisine çok fazla mesaj geldiğini söyleyerek "Bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Eğer olursa buradan paylaşırım." ifadelerini kullandı. Böylece sosyal medyada dolaşan iddialar yerine doğrulanmış bilgileri kendi hesabından paylaşacağını da açıkça belirtmiş oldu.

Yurt Dışına Gittiği İddialarına da Yanıt Verdi

Soruşturma haberlerinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Göktaş'ın yurt dışına çıkması oldu. Bazı kişiler bunun soruşturmayla bağlantılı olduğunu öne sürerken Göktaş bu iddialara da açıklık getirdi. Yurt dışında bulunduğunu doğruladı ancak bunun çok önceden planlanmış bir tatil olduğunu söyledi.

Hatta Türkiye'de bulunmasını gerektiren resmi bir durum ortaya çıkarsa ilk uçakla geri döneceğini de ifade etti. Böylece hakkında ortaya atılan "kaçtı" ya da "ülkeyi terk ediyor" şeklindeki yorumlara doğrudan cevap vermiş oldu.

Türkiye'den Ayrılma Gibi Bir Düşüncesi Yok

Göktaş'ın açıklamasında en çok dikkat çeken cümlelerden biri de geleceğe dair söyledikleriydi. Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up kariyerine başka bir ülkede devam etmek gibi bir planı olmadığını belirtti. Hatta bunu "Çünkü tadı olmaz." diyerek oldukça samimi bir dille anlattı. Bu sözleri hem izleyicilerine hem hakkında çıkan söylentilere verdiği en net mesajlardan biri olarak değerlendirildi.

Soruşturmanın Gerekçesi Ne?

Soruşturmanın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen stand-up gösterisindeki bazı ifadeler nedeniyle başlatıldığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada sosyal medya platformlarında yayımlanan içeriklerde suç unsuru oluşturabileceği değerlendirilen ifadeler tespit edildiğini ve bu nedenle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şu an için kamuoyuna yansıyan tabloya bakıldığında resmi makamların soruşturma başlattığını açıkladığı ancak Deniz Göktaş'ın kendisine henüz resmi bir bildirim ulaşmadığını söylediği görülüyor. Bundan sonraki süreçte yeni bir gelişme yaşanırsa hem savcılığın hem Göktaş'ın yapacağı açıklamalar konunun nasıl ilerleyeceğini daha net ortaya koyacak. Şimdilik tartışmalar sürse de herkesin gözü gelecek resmi açıklamalarda.