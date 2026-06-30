Haluk Levent'in Kardeşi Cezaevine Gönderildi!

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon daha yapıldı ve bu kez dikkat çeken isimlerden biri de Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil oldu. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, Berkant Acil'in de bu isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Operasyon Neden Yapıldı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın liderliğini yaptığı öne sürülen bir suç örgütü iddiasına dayanıyor. Dosyada örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi oldukça ciddi suçlamalar bulunuyor.

Savcılık daha önce gerçekleştirilen birinci ve ikinci dalga operasyonlardan sonra elde edilen yeni delilleri incelemeye aldı. Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadeleri, tanık beyanları, ele geçirilen belgeler, telefon kayıtları ve banka hareketleri birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda soruşturmaya altı farklı olayın daha eklendiği ve yeni bir operasyon için yeterli şüphe oluştuğu belirtildi.

Çok Sayıda Gözaltı Yapıldı

Bu kapsamda 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 21 farklı adrese baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 17'si operasyon sırasında yakalandı. Firari durumda olan bir kişi ise daha sonra gözaltına alındı.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosya mahkemeye taşındı. Savcılık 13 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunurken 4 kişi için adli kontrol uygulanmasını istedi.

Mahkeme Kararını Verdi

Nöbetçi sulh ceza hakimliği savcılığın talebini değerlendirdikten sonra 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda önemli sayıda tutuklama kararı çıkmış oldu.

Tutuklanan isimler arasında yer alan Berkant Acil de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Acil'in dosyada hangi eylemler nedeniyle tutuklandığına ilişkin ise şu ana kadar resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gündemin En Çok Konuşulan İsmi Oldu

Berkant Acil'in ünlü sanatçı Haluk Levent'in kardeşi olması nedeniyle gelişme sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ancak soruşturmanın kişisel akrabalık ilişkilerinden bağımsız olarak yürütüldüğü ve sürecin tamamen adli makamların kontrolünde ilerlediği belirtiliyor.

Soruşturma ise henüz tamamlanmış değil. Savcılığın yeni deliller üzerinde çalışmayı sürdürdüğü ilerleyen günlerde dosyayla ilgili yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Yargılama süreci devam ederken suçlamalar hakkında kesin hükmün ancak mahkeme kararının ardından ortaya çıkacağı da unutulmamalı.