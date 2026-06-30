Havalimanında Şok! Fenomene “Çıplaksınız” Deyip Uçağa Almadılar

Alman fitness fenomeni Edda Elisa son uçuşunda hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Almanya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa ile seyahat etmek için havalimanına giden Elisa kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı.

“Çıplaksınız” Sözleri Ortalığı Karıştırdı

İddiaya göre hava yolu görevlileri Elisa’nın kıyafetini uçuş kurallarına uygun bulmadı. Bunun üzerine kendisine oldukça sert bir uyarı yapıldı. Görevlilerin “Üzerinizde hiçbir şey yok, çıplaksınız” diyerek kıyafetini değiştirmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Elisa bu sözleri duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını böyle bir tepki beklemediğini dile getirdi. Kendi ifadesine göre kıyafetinin gayet normal olduğunu düşünüyordu ama havalimanı kuralları farklı bir değerlendirme yaptı.

Bu durum kısa sürede sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Kimileri hava yolu şirketini haklı bulurken kimileri ise üslubun fazla sert olduğunu savundu.

Uçağa Binmek İçin Geri Adım Attı

Olayın devamında Elisa’ya uçağa binebilmesi için üzerine ek bir kıyafet giymesi gerektiği söylendi. Aksi halde uçağa alınmayacağı açıkça belirtildi.

Planladığı seyahati kaçırmak istemeyen fenomen ise sonunda mecburen bu uyarıya uydu. Yanında bulunan ya da havalimanından temin ettiği ek bir kıyafetle üstünü kapatarak yeniden kontrole girdi ve bu şekilde uçağa binmesine izin verildi. Elisa bu anları anlatırken yaşadığı şaşkınlığı gizlemedi. Özellikle olayın bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmediğini söyledi.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Olayın ardından paylaştığı video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Takipçileri ikiye bölündü. Bir grup hava yolu şirketlerinin belirli giyim kuralları olabileceğini ve buna uyulması gerektiğini savundu. Diğer grup ise fenomenin kıyafetinin abartıldığını ve “çıplaksınız” ifadesinin gereksiz derecede sert olduğunu düşündü.

Tartışma büyürken Elisa aslında amacının kimseyi hedef göstermek olmadığını, sadece yaşadığı durumu paylaşmak istediğini belirtti.

Gündem Olan Bir Yolculuk

Normalde sıradan bir uçuş olması beklenen bu yolculuk kısa sürede uluslararası bir tartışmaya dönüştü. Bir yanda uçuş güvenliği ve şirket kuralları diğer yanda bireysel özgürlük ve üslup tartışması…

Edda Elisa’nın yaşadığı bu olay sosyal medyanın etkisiyle çok daha geniş bir kitleye yayıldı ve günün en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.