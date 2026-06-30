Sahilde Turuncu Esintisi! Bergüzar Korel Kusursuz Fiziğiyle Nispet Yaptı!

Bergüzar Korel'in sahil tarzı ve iddialı turuncu mayosu Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu.

Sahilde Turuncu Esintisi! Bergüzar Korel Kusursuz Fiziğiyle Nispet Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 18:44

Bergüzar Korel, yoğun geçen set döneminin ve ekran çalışmalarının yorgunluğunu atmak için çıktığı yaz tatilinde kuralları bozdu. Doğallığı, samimiyeti ve örnek aile yaşantısıyla her daim takdir toplayan başarılı oyuncu, bu kez enerjik ve iddialı sahil tarzıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü ismin tatil albümüne eklediği son kareler, dijital dünyada adeta bir beğeni tsunamisi yarattı.

Sahilde Çabasız Karizma ve Enerjik Seçim

Projelerindeki ödüllü oyunculuk performanslarının yanı sıra günlük hayatındaki duru güzelliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle de kitleleri peşinden sürükleyen Bergüzar Korel mavi suların fonunda objektif karşısına geçti. Kusursuz fiziğini ve enerjisini gözler önüne seren turuncu mayosuyla güneş banyosu yapan güzel oyuncu, yazın sıcaklığını ve neşesini sonuna kadar yansıttı.

Başarılı oyuncu turuncu mayosuyla tatilde tüm dikkatleri üzerine çekti. Deniz kenarında güneşlendiği o keyifli ve sıcak anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel yıldızın bu kareleri, Instagram'da kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum toplayarak haftanın en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.

Sosyal Medya Bergüzar Korel Şıklığını Konuşuyor!

Bergüzar Korel'in kendine has özgür ruhunu, çabasız şıklığını ve fit görüntüsünü yansıtan bu pozları, milyonlarca takipçisi ve magazin dünyası tarafından kelimenin tam anlamıyla mesaj yağmuruna tutuldu. Üç çocuk annesi olan güzel yıldıza, yıllara meydan okuyan formu ve yaydığı yüksek pozitif enerji nedeniyle dünyanın dört bir yanından övgüler geldi.

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