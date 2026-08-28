Son Dakika! Manifest'in Kurucusu Tolga Akış Adliyeye Sevk Edildi

Müzik dünyasında son dönemin popüler gruplarından biri olan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalanan ünlü menajer hakkında ağır suçlamalar bulunuyor. Gelişmeler magazin ve yargı gündemine bomba gibi düşerken gözler adliyeden gelecek karara çevrildi.

İzmir'e Gitmek Üzereyken Havalimanında Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda Manifest adıyla bilinen ve gençlerin ilgisini çeken kız müzik grubunun kurucusu ve menajerliğini üstlenen Tolga Akış dün İzmir'e gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçlerince gözaltına alındı. Havalimanında yapılan işlemlerin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Akış'ın buradaki ifade işlemleri tamamlandı.

Ünlü Menajer Hakkında 3 Ayrı Suçlama Bulunuyor

Emniyetteki sorgu ve adli işlemleri tamamlanan Tolga Akış sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında Tolga Akış hakkında son derece ciddi iddialar yer alıyor.

Elde edilen bilgilere göre Akış hakkında; Müstehcenlik, Uyuşturucu madde kullanma ve Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Adliyeye çıkarılan ünlü menajerin savcılıktaki ifade verme işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor.