Doğuma Günler Kala İmaj Yeniledi! İşte Anne Olmaya Hazırlanan Melike Şahin'in Son Hali

Türk pop ve alternatif müzik sahnesinin son yıllardaki en başarılı ve özgün temsilcilerinden biri olan ünlü şarkıcı Melike Şahin hem kariyerinde yakaladığı büyük ivme hem de özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemden düşmüyor. Seslendirdiği duygusal şarkıları, özgün tarzı ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şahin, aynı zamanda ekranların fenomen yarışma programı O Ses Türkiye 2025 jüri koltuğunda yer alarak popülaritesini taçlandırmıştı. Şimdilerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü sanatçı doğum için geri sayıma geçtiği bu özel günlerde radikal bir imaj değişikliğine imza attı.

Harbiye Veda Konserinin Ardından Dinlenmeye Çekildi

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Melike Şahin hamilelik sürecinde de temposunu düşürmeyerek Türkiye'nin dört bir yanında müzikseverlerle buluşmaya devam etmişti. Yoğun geçen yaz konser maratonuna geçtiğimiz haftalarda İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği muhteşem bir konserle son noktayı koyan başarılı sanatçı artık tüm vaktini doğum öncesi dinlenmeye ve bebeğine ayırıyor.

Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren güzel şarkıcı 6 yıllık beraberliğin ardından 2023 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Sedat Arpalık ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Evlendiği ilk dönemlerde aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada yapılan eleştirilere hiçbir zaman kulak asmayan ve mutluluk pozu vermeye devam eden Şahin, şimdilerde eşiyle birlikte ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Erkek Bebek Annesi Olacak: Saçlarını Kısacık Kestirdi

Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan ve doğuma sayılı günler kalan Melike Şahin anne olmadan hemen önce saç stilini baştan aşağı yeniledi. Yıllardır uzun kullandığı saçlarını doğum öncesi pratiklik sağlaması adına kısacık kestiren ünlü sanatçı yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin "Doğum öncesi yeni imaj" notuyla paylaştığı kısa saçlı fotoğrafları kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları ve sanatçı dostları gönderinin altına "Anne olmak sana çok yakıştı", "Kısa saç harika olmuş", "Sağlıkla kucağına al inşallah" şeklinde binlerce güzel temenni ve övgü dolu mesaj bıraktı.