Fotoğrafçı Mesut Adlin İfşaladı, Tolga Akış Gözaltına Alındı! İşte Dev Operasyonun Detayları

Müzik dünyasının son dönemde en çok konuşulan popüler oluşumlarından biri olan Manifest grubu ve yönetimi etrafında patlak veren olaylar silsilesi yargıya taşınarak dev bir soruşturmaya dönüştü. Grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'in sosyal medya üzerinden paylaştığı 15 dakikalık olay yaratan video ile başlayan süreç grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesiyle zirve noktasına ulaştı.

Eski Fotoğrafçının İddiaları Ve Karşılıklı Hukuki Hamleler

Olayların fitilini ateşleyen gelişme grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'in yayımladığı videoda Manifest grubu, Tolga Akış ve Gizem Kaya hakkında ortaya attığı sarsıcı iddialar oldu. Videonun kısa sürede sosyal medyada viral olmasının ardından Tolga Akış'ın avukatı Kaya Pulat bir açıklama yaparak Mesut Adlin hakkında şantaj ve tehdit suçlamalarıyla resmi suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Savcılık talimatıyla evinde arama ve el koyma işlemi yapılan Adlin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Mesut Adlin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyiyim. Her şey yolunda. Gece ifademi verdim ve hukuki süreç kapsamında üzerime düşen her şeyi eksiksiz şekilde yerine getirdim. Tehdit ve şantaj kesinlikle söz konusu değil."

Adlin ayrıca iddialarını destekleyen tüm belge, dosya ve dijital materyalleri yetkili mercilere sunduğunu, içeriklerin yer aldığı kişisel telefonunu da incelenmek üzere kendi rızasıyla teslim ettiğini vurgulayarak karşı hukuki süreç başlattığını bildirdi.

Havalimanında Şok Gözaltı: Evinden Milyonluk Senet Ve Altın Çıktı!

Mesut Adlin'in emniyete teslim ettiği belgeler ve yürütülen geniş çaplı incelemelerin hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün İzmir'e gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında Müstehcenlik, Uyuşturucu madde kullanma ve Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Gözaltı kararının ardından Tolga Akış'ın ikametinde de arama yapıldı. Polis ekiplerinin evde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda yüksek miktarda nakit para çok sayıda ziynet eşyası/altın ve 10 milyon TL değerinde senet ele geçirildi.

Adliye'ye Sevk Edildi

Geceyi emniyet müdürlüğünde geçiren ve sorgusu tamamlanan ünlü menajer sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Tüm kamuoyunun ve magazin dünyasının gözü adliyeden çıkacak karara kilitlendi.