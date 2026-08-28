"İlk Göz Ağrımdı": Bensu Soral Kedisinin Ölüm Haberiyle Sarsıldı!

Bensu Soral 18 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Sütlaç'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Gözyaşları içinde veda videosu paylaşan oyuncuya destek mesajları yağdı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 10:57

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen ve başarılı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Bensu Soral hayatının en acı vedalarından birini yaşadı. Hayvan sevgisiyle ve evcil hayvanlarına olan düşkünlüğüyle tanınan güzel oyuncu tam 18 yıldır hayatını paylaştığı, aileden biri olarak gördüğü ve "ilk göz ağrım" olarak nitelendirdiği kedisi Sütlaç'ın vefatıyla adeta sarsıldı. Yıllardır yanından ayırmadığı sevimli dostunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Soral bu duygusal ve acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Gözyaşları İçinde Son Anlarını Paylaştı

18 yıl boyunca hayatın her anını birlikte geçirdiği kedisi Sütlaç'ın ölmeden önceki son anlarına ait bir videoyu Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun çekim sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı ve hıçkırıklara boğulduğu görüldü. Paylaşımına oldukça duygusal ve yürek burkan bir nota yer veren Bensu Soral'ın bu vedası kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yüz binlerce takipçisi sanatçı dostları ve hayvanseverler, ünlü oyuncunun acısını paylaşarak paylaşımın altına binlerce taziye ve destek mesajı bıraktı.

"Seni Her Zaman Çok Güzel Hatırlayacağız"

Kedisi Sütlaç'a duygusal bir mesajla veda eden Bensu Soral paylaşımında şu ifadelere yer vererek duygularını dile getirdi:

"Sen bizim sahiplendiğimiz ilk kedimizdin. 18 yıl boyunca hep beraberdik, beraber büyüdük. En güzel anılarımızda hep sen varsın… Senin sayende hayvansever olduk. Bize o kadar güzel duygular yaşattın ve o kadar güzel bir arkadaş oldun ki… Yerin her zaman ayrı olacak… En sona koyduğum video, hastalığının ciddiyetini öğrendiğim ilk günden beraber son videomuzmuş. Hayat maalesef böyle işte… Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız! Varlığına teşekkür ederim Sütlaç'ım. Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor ve çok zor. Huzur içinde uyu, güzel kızımız."

Evi ve ailesi için çok özel bir yere sahip olan Sütlaç'ın kaybıyla büyük bir üzüntü yaşayan Bensu Soral duygusal videosuyla takipçilerini de gözyaşlarına boğdu.

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