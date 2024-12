Sömestr tatilinde Aslan Kral sürprizi

Efsanevi animasyon filmi The Lion King (Aslan Kral), 30. yılını büyüleyici bir atmosferle kutluyor.1994 yapımı orijinal animasyon film, Elton John, söz yazarı Tim Rice ve besteci Hans Zimmer gibi Oscar® ve GRAMMY® ödüllü efsane isimlerin oluşturduğu unutulmaz bir müzik ekibine sahip. Ayrıca Güney Afrikalı GRAMMY® ödüllü yapımcı ve besteci Lebo M’nin (Rhythm of the Pride Lands) Afrika’ya özgü düzenlemeleri filme olağanüstü bir katkı sunuyor.

The Lion King efsanesi, etkileyici hikâyesi ve muhteşem müzikleriyle 26 Ocak’ta İstanbul Volkswagen Arena’da izleyicilere unutulmaz bir gösteri sunacak. 6 yaş ve üzeri katılımcılar için uygun olan etkinliğe14 yaş altı izleyiciler yanlarında bir ebeveyn ile katılabilecekler, 3 ve üzeri bilet alımlarında ise %15 indirim uygulanacak. Yaklaşık 110 dakika sürecek konser sırasında film, orijinal İngilizce seslendirmeyle Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Disney’in Aslan Kral filmi, Afrika savanalarında bir kralın doğuşuna tanıklık ediyor. Simba’nın cesaret, dostluk ve kendini keşfetme yolculuğunu anlatan bu unutulmaz hikâye, canlı orkestra performansı eşliğinde dev beyaz perdede yeniden hayat buluyor. Simba, babası Kral Mufasa'ya hayranlık duyar ve gelecekteki kendi krallığı için onu idol olarak benimser. Ancak krallıktaki herkes, yeni yavrunun gelişini kutlamaz. Mufasa'nın kardeşi ve tahtın eski varisi Scar, kendi planlarını gerçekleştirmek için harekete geçer. Onur Kayası üzerindeki mücadele ihanet, trajedi ve dramla şekillenerek Simba’nın sürgüne gönderilmesine yol açar. Yeni edindiği dostları Timon ve Pumbaa’nın yardımıyla Simba, büyümeyi ve hak ettiği yeri geri almayı öğrenir. İhanet, dostluk ve cesaret dolu bu unutulmaz yolculukta Simba, kaybettiği güveni ve liderliğini yeniden kazanmak için geri dönmeye karar verir.

Yıldızlardan oluşan seslendirme kadrosunda Simba rolünde Donald Glover, Nala rolünde Beyoncé Knowles-Carter, Mufasa rolünde James Earl Jones, Scar rolünde Chiwetel Ejiofor, Pumbaa rolünde Seth Rogen ve Timon rolünde Billy Eichner yer alıyor. Bu görsel ve işitsel şölen, izleyenleri Afrika’nın sonsuz savanalarından Krallığın kalbine kadar nostalji dolu bir maceraya taşıyacak.