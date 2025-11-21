Skandallar Taç Giydi: Tartışmalı Yarışmanın Birincisi Fatima Bosch Oldu! Ceren Arslan Dereceye Giremedi!

2025 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) Tayland'da gerçekleşti ve Meksika Güzeli Fatima Bosch, Kainat Güzeli tacını taktı. Bosch, final öncesinde "Aptal" krizi olarak anılan bir skandalla gündeme gelmişti. Modellik yapan ve moda tasarımı eğitimi alan 25 yaşındaki Bosch, tacını bir önceki yılın Kainat Güzeli olan Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig'in elinden aldı. Ancak, Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30 arasına giremeyerek finalde yarışma hakkı kazanamadı. Yarışma haftası boyunca yaşanan tartışmalar ve jüri istifaları, organizasyonun şeffaflığı hakkında soruları beraberinde getirdi.

Final Dereceleri ve Temsilcimiz Ceren Arslan’ın Tepkisi

Yarışmanın finalinde ikincilik ödülü ev sahibi ülke Tayland güzeli Praveenar Singh'in oldu. Üçüncülük Venezuelalı Stephany Abasali'ye, dördüncülük Filipinli Ahtisa Manalo'ya ve beşincilik ise Fildişi Sahili'nden Olivia Yace'ye gitti. Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, ilk 30 elemesini geçemedi.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından, Ceren Arslan, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak takipçilerine açıklamalar yaptı. Arslan, çok çabaladıklarını ve emek verdiklerini belirterek bu durumdan mutlu olduğunu dile getirdi. Fakat, jürinin kendisini "o ilk 30’dan daha çirkin" bulduğunu düşündüğünü söyledi. Yine de, jürinin bir bildiği olduğunu kabul ettiğini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti ve haklarını helal etmelerini istedi.

Skandal Anlar: Aptal Krizi ve Yarışmacıların Dayanışması

Bu yılki Miss Universe yarışması, taç giyme törenine kadar geçen haftalarda tartışmalarla ve iç çatışmalarla gündeme geldi. Özellikle, bu ayın başlarında yaşanan bir olay büyük tepki topladı. Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil, sosyal medyadan canlı yayınlanan bir toplantıda Fatima Bosch'u yeterince tanıtım içeriği paylaşmadığı gerekçesiyle herkesin önünde azarladı ve ona "Aptal" dedi. Bosch'un bu azara tepki göstermesi üzerine Nawat, güvenliği arayarak Meksika Güzeli'nin salondan çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine, diğer yarışmacılar da dayanışma göstermek amacıyla ayağa kalkıp salonu terk etti. Olay, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum dahil olmak üzere dünya çapında tepkilere neden oldu. Nawat Itsaragrisil, daha sonra özür dilese de, görevinden uzaklaştırılmaktan kurtulamadı.

Finale Saatler Kala Gelen Jüri İstifaları

Yarışmada yaşanan bir diğer skandal ise finale saatler kala geldi. Jüri üyelerinden besteci Omar Harfouch, görevinden istifa etti ve çarpıcı iddialarda bulundu. Harfouch, kendisinin de dahil olduğu 8 kişilik resmi jürinin dışında, asıl seçimi resmi olmayan bir jürinin yaptığını ileri sürdü. Harfouch, ilk 30’un çoktan belirlendiğini iddia ederek, "Böyle bir maskaralığın parçası olmayacağım," sözleriyle şeffaf seçim yapılmadığını öne sürdü. Organizasyon yetkilileri bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaparak, seçimin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü savundu. Omar Harfouch'un ardından, Fransız futbol yıldızı Claude Makélélé de aynı gün "öngörülemeyen kişisel nedenler"i gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Fatima Bosch’un Mesajı ve Gelecek Yılki Adres

Yarışmanın birincisi Fatima Bosch, finaldeki konuşmasında genç kızları güçlendirme odaklı bir mesaj verdi. Bosch, "Özgünlüğünüzün gücüne inanın. Hayalleriniz önemli, kalbiniz önemli. Kimsenin sizi değerinizden şüphe ettirmesine asla izin vermeyin," dedi. Ayrıca, Miss Universe platformunun kadınların güçlenmesini teşvik ettiği iddiaları, yarışmanın faydaları hakkında tartışmalara yol açtı. Gelecek yılın Miss Universe yarışmasının ise Puerto Rico'da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.