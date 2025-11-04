Sinem Kobal'dan Siyah Beyaz Pozlar: Ekranlardan Uzak Olsa da Sosyal Medyayı Sallıyor

Ekranlara ara veren Sinem Kobal, Instagram'dan siyah beyaz pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisine kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Sinem Kobal'dan Siyah Beyaz Pozlar: Ekranlardan Uzak Olsa da Sosyal Medyayı Sallıyor
EKRANLARDAN UZAK KALAN SİNEM KOBAL'IN SOSYAL MEDYA RÜZGÂRI

 

Uzun bir süredir televizyon ve sinema projelerine ara veren ünlü oyuncu Sinem Kobal, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kobal, ekranlardan uzak kalsa bile, hayranlarıyla bağını sosyal medya üzerinden sürdürüyor. 6 milyon takipçiye sahip olan oyuncu, her gönderisinde büyük ilgi topluyor. Sinem Kobal'ın yeni Instagram pozları, kısa sürede büyük bir etkileşim yarattı. Güzel oyuncunun aktif sosyal medya kullanımı, magazin gündeminin de odak noktası oluyor.

EVLİLİĞİ VE AİLE HAYATIYLA İLGİLİ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

 

Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evlilikleri, magazin dünyasında sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Ancak, bir dönem çiftin boşanacakları yönünde asılsız söylentiler ortaya çıkmıştı. Kobal ve İmirzalıoğlu, bu iddialara net bir dille karşı çıkarak, birlikteliklerini güçlü bir şekilde sürdürdüklerini gösterdiler. Özellikle, aile hayatlarına verdikleri önemle de biliniyorlar. Sinem Kobal'ın 2020'de Lalin'i ve 2022'de Leyla adını verdiği ikinci kızını kucağına almasıyla aile tablosu daha da güzelleşti.

'SELENA'DAN BUGÜNE: YENİ POZLARINA BEĞENİ YAĞMURU

 

Kariyerine küçük yaşlarda başlayan Sinem Kobal, özellikle "Dadı" ve "Selena" gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuk kariyerinde başarılı işlere imza atan Kobal, annelik rolüyle birleşince hayran kitlesini de genişletti. Şimdilerde, zamanının çoğunu çocuklarına ayırdığı biliniyor. Buna rağmen, sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak sevenlerini ihmal etmiyor. Son olarak, siyah beyaz çekilmiş etkileyici karelerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Bu sanatsal pozlar, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Sonuç olarak, Sinem Kobal'ın bu yeni paylaşımına kısa sürede rekor sayıda yorum ve beğeni yağdı. Ünlü oyuncu, magazin manşetlerinden düşmemeye devam ediyor.

