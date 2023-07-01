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Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de aşka geldi!

Bayram tatilini çocuklarıyla birlikte Çeşme’de geçiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün bir Beach’te görüntülendi. Plajın restoranında arkadaşlarıyla buluşan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu akşama doğru denize girdi. Bir süre kıyıda yürüyüp sohbet eden çift, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı. İki ünlü oyuncunun denizdeki romantik anları objektife böyle yansıdı.

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de aşka geldi!
Yayın Tarihi : 2023-07-01 11:03

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Bayram tatilini çocuklarıyla birlikte Çeşme'de geçiriyor. Ünlü çift, önceki gün bir plajda görüntülendi. Plajın restoranında arkadaşlarıyla buluşan Kobal ve İmirzalıoğlu, akşam saatlerinde denize girdi.

Güzel çift, önce kıyıda yürüyüp sohbet etti. Sonra serin sulara kendilerini bırakan ünlü oyuncular, denizde romantik anlar yaşadı. Mutlu ve huzurlu görünen Kobal ve İmirzalıoğlu, çocuklarıyla birlikte tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Sinem Kobal, beyaz bir mayo giyerken, Kenan İmirzalıoğlu ise şort ve tişört kombinasyonuyla dikkat çekti. Her ikisi de güneşin tadını çıkarırken, çocuklarıyla oyunlar oynadı ve denizde keyifli bir zaman geçirdi.

Çift, denizde romantik anlarıyla objektiflere yakalandı. İkili, tatilin tadını çıkarırken, birbirleriyle samimi ve mutlu anlar yaşadı.

 

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