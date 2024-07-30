Sinem Kobal 7 yıl sonra ekrana döndü! İşte setten ilk poz

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016'da evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getirip dizi ve filmlere ara vermişti. Bütün vaktini kızlarına ayıran Kobal, yeni bir film projesiyle setlere geri dönüyor.

Sinem Kobal 7 yıl sonra ekrana döndü! İşte setten ilk poz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2024 19:39

Son olarak 2017 yılında 'Yüz Yüze' dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda 'Karşılaşmalar' dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı. Şimdi ise yedi yıllık aranın ardından 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmde başrol oynayacak.

Kobal, filmde savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif' karakterine hayat verecek. Film, Ayşe Balıbey'in astrolojik komedi türündeki aynı adlı kitabından beyaz perdeye uyarlanacak.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu filmin çekimleri başladı. Sinem Kobal, Alp Navruz ile başrolü paylaşacak ve film setinden ilk kareyi sosyal medya hesabından "Elif loading" notuyla paylaştı.

Benzer Haberler
Meltem Cumbul geri dönüyor! İşte yeni rolü... Meltem Cumbul geri dönüyor! İşte yeni rolü...
Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal’dan dev anlaşma! İmzalar atıldı! Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal’dan dev anlaşma! İmzalar atıldı!
Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"
11 milyon emeklinin beklediği karar şimdi açıklandı! 19.30'da açıklanan karar, 19000 TL ödeme olarak düştü! 11 milyon emeklinin beklediği karar şimdi açıklandı! 19.30'da açıklanan karar, 19000 TL ödeme olarak düştü!
TBMM ONAYLIYOR! Emekli Maaşlarını SGK Üzerinden Alan Herkes, En Az 1 Maaş Faizsiz Destek Alacak! TBMM ONAYLIYOR! Emekli Maaşlarını SGK Üzerinden Alan Herkes, En Az 1 Maaş Faizsiz Destek Alacak!
50 bin TL ve 100 bin TL arasında ÖDEME! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank duyurdu! 50 bin TL ve 100 bin TL arasında ÖDEME! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank duyurdu!
ÇOK OKUNANLAR
Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor