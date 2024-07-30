Sinem Kobal 7 yıl sonra ekrana döndü! İşte setten ilk poz

Son olarak 2017 yılında 'Yüz Yüze' dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda 'Karşılaşmalar' dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı. Şimdi ise yedi yıllık aranın ardından 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmde başrol oynayacak.

Kobal, filmde savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif' karakterine hayat verecek. Film, Ayşe Balıbey'in astrolojik komedi türündeki aynı adlı kitabından beyaz perdeye uyarlanacak.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu filmin çekimleri başladı. Sinem Kobal, Alp Navruz ile başrolü paylaşacak ve film setinden ilk kareyi sosyal medya hesabından "Elif loading" notuyla paylaştı.