Simge Sağın’dan Şoke Eden Sağlık İtirafı: “Kalp Krizi Sandım”

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Simge Sağın bir süredir yaşadığı sağlık sorununu ilk kez ayrıntılı şekilde anlattı. Sahne temposunun yoğunluğu içinde başlayan şikâyetler zamanla günlük hayatı da zorlayan bir sürece dönüştü. Göğüs ve sırt bölgesinde hissedilen ağrılar uzun süre farklı hastalık ihtimallerini gündeme getirdi. Sanatçı o dönemde yaşadığı belirtilerin kalp rahatsızlığı olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Hastane Süreci ve Endişe Dönemi

Sağın farklı hastanelerde yapılan kontroller sırasında birçok kez EKG çekildiğini söyledi. Bulgular kalp krizi şüphesini doğrulamadı ancak ağrıların devam etmesi endişeyi tamamen ortadan kaldırmadı. Bu süreçte günlük yaşamda kaygı hissi belirgin şekilde arttı. Uzayan sağlık süreci sanatçının psikolojik olarak da zorlanmasına neden oldu. Ağrıların kaynağı bulunamadıkça stres seviyesi yükseldi ve rutin hayat etkilenmeye başladı.

Gerçek Teşhis Ortaya Çıktı

Uzun incelemeler sonrasında doktorlar şikâyetlerin kalp kaynaklı olmadığını açıkladı. Tanı olarak sinir ucu iltihabı (nevralji benzeri bir tablo) öne çıktı. Göğüs ve sırt bölgesine yayılan ağrıların nedeni bu rahatsızlık olarak belirlendi. Bu açıklama aylarca süren kalp krizi korkusunu da ortadan kaldırdı. Ancak süreç boyunca yaşanan yoğun endişe sanatçının hafızasında yer etti.

“Psikolojim Etkilendi” Açıklaması

Simge Sağın yaşadığı dönemi anlatırken özellikle korku ve belirsizlik hissine dikkat çekti. Ağrıların şiddeti nedeniyle zaman zaman günlük işlerini sürdürmekte zorlandığını ifade etti. Süreç boyunca doktor kontrolleri devam etti. Sanatçı yaşadığı deneyimin yalnızca fiziksel değil zihinsel olarak da yıpratıcı olduğunu dile getirdi. Uzun süren şüphe dönemi sağlık konularına bakışını değiştirdi.

Sevenlerinden Destek Mesajları

Açıklamanın ardından hayranları sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Birçok kullanıcı sanatçının yeniden sahnelere dönmesini beklediklerini belirtti. Sağlık durumunun kontrol altında olduğu bilgisi ise takipçileri rahatlattı. Simge Sağın’ın yeniden sahne temposuna dönmesi için dinlenme sürecine ağırlık verdiği öğrenildi. Sanatçının yakın çevresi moralinin yüksek olduğunu ve süreci dikkatle yönettiğini aktardı.