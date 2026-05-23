Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in Planı Belli Oldu

Türk televizyon dünyasının sevilen çifti Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bu yıl Kurban Bayramı planlarını değiştirdi. Uzun yıllardır İstanbul’da ailece geçirilen bayramlara alışık olan çift bu kez Londra’daki evlerinde daha sakin bir tatil geçirmeyi tercih etti. 2009 yılında evlenen ve üç çocukları bulunan ikili yoğun set temposu ve şehir hayatının ardından kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. Ailece geçirilen zamanın kendileri için en değerli dönem olduğunu sık sık dile getiren çift bayram günlerini çocuklarıyla birlikte yurt dışında değerlendirecek.

“İstanbul Boşalınca Güzel Ama…”

Çift İstanbul’un bayram döneminde sakinleşen halini sevseler de bu yıl farklı bir plan yaptıklarını ifade etti. Şehirdeki boşluk ve huzur ortamının keyifli olduğunu belirten ikili buna rağmen kısa bir tatilin kendilerine iyi geleceğini söyledi. Bu karar yoğun iş temposunun ardından gelen bir dinlenme ihtiyacının da göstergesi olarak değerlendirildi. Özellikle son dönemlerde farklı projelerde yer alan çift aile zamanına daha fazla alan açmayı tercih ediyor.

Geleneklerin İzinde Bir Aile

Korel ve Ergenç çifti bayramların manevi yönünü çocuklarına aktarmaya devam ettiklerini de anlattı. Sabahları büyüklerin elini öpme geleneğinin evlerinde sürdüğünü söyleyen ikili bayramın en güzel tarafının aileyi bir araya getirmesi olduğunu vurguladı. Çocukların bayram sabahı yaşadığı heyecanın kendilerini de geçmişe götürdüğünü dile getiren çift bu anların evde sıcak bir atmosfer oluşturduğunu ifade etti. Aile içindeki bu ritüellerin her yıl aynı özenle devam ettiği belirtildi.

Londra’da Sessiz Bir Bayram

Bu yıl Londra’da geçirilecek bayramın daha sakin ve özel bir atmosferde olacağı konuşuluyor. Şehirden uzak daha dingin bir ortamda çocuklarıyla vakit geçirmeyi planlayan çift tatili küçük bir kaçamak olarak görüyor. Yoğun geçen sezonların ardından gelen bu mola ailece geçirilen zamanın önemini bir kez daha öne çıkarıyor. Çiftin bu tercihi hayranları tarafından da anlayışla karşılandı.

Aile Önceliği Değişmiyor

Hem kariyerleri hem özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Korel ve Ergenç çifti her fırsatta aile kavramının öncelikli olduğunu vurguluyor. Bayram planları da bu yaklaşımın bir devamı olarak görülüyor. Londra’daki bu kısa tatilin ardından çiftin yeniden Türkiye’ye dönerek projelerine devam etmesi bekleniyor.