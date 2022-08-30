Simge: "Piyasadan tanınmış bir hanımefendi önümü kesmeye çalıştı!"

“Kalbimin Sesini Dinlemem Benim Sırrım”

Birçok hit şarkıya imza atan Simge, Özgür Aras’ın şarkı seçimlerinde bir sırrı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi; “Şarkıları iyi kokladığımı düşünüyorum. Hissediyorum, kalbimin sesini dinlemem bence benim benim sırrım.” dedi

"Dönem Dönem Pes Ettiğim Zamanlar Oldu!"

Konservatuar yıllarından beri 15 senenin üzerinde şarkı söylediğini belirten Simge, bu süreçte hiç pes ettiği zamanlar olup olmadığını da Özgür Aras’a anlattı. Simge; “Dönem dönem oldu. Çok eski dönemleri hatırlıyorum pes ettiğim dönemler deyince onlar aklıma geliyor. Ama tabiki pes etmek ve bütün bu yaşanılan herşeyinde benim başarı yolumdaki bütün taşları üst üste koydurup beni yukarıya çeken bir şey olduğunuda anladım. O yüzden şimdi iyi zamanlarmış diyebiliyorum, geriye dönüp baktığımda... “ dedi.

"Piyasadan Tanınmış Bir Hanımefendi Yıllarca Önümü Kesmeye Çalıştı!"

Simge, müzik kariyerine başladığı dönemlerde herkes tarafından sevilen ve tanınan kadın bir sanatçının önünü kesmeye çalıştığını da açıkladı. Simge; “Bunu zaten hep söyledim yakın çevrem bilir. Çok ünlü, bilinen, piyasadan tanınmış, herkesinde çok sevdiği bir hanımefendi yıllarca önümü kesti. Kesmeye çalıştı... Ama şunu da gördüm hayatı yaşarken... Bir gerçeklik varsa, gerçekten başarılıysanız kimse buna daha fazla engel koyamıyor. Uzun bir zaman, benim başarısız olduğum döneme denk gelen dönemde yapacağını yaptı hanımefedi... Ama sonrasında da benimle yakın arkadaş olmayı tercih etti. Ve... bunu herkese yapıyordu zaten... Bana da aynı şekilde davrandı. Ne zaman korktu, o zaman yakın olmak istedi. Korkusunu anladım ve çok haklı buldum. Ve onun daha da korkması gerektiğine inanıyorum. Korktuğu başına geldi ve ben başarılı oldum çünkü... “ dedi.

“Hem Ağlatan Hem Oynatan Kadınım!”

Simge programda slov şarkıların mı yoksa hareketli şarkıların mı yorumcususun sorusuna ise şu yanıtı verdi; “Aslında iki taraftada patlamış şarkılara ekibimle birlikte imza attık. Serdar Ortaç ekolü bir cümledir ;“Hem ağlatacaksın,hem oynatacaksın” der kendisi. Bende onu çok örnek aldım. Şansım yaver gitti. Genelde şey diyebilirler çoğunlukla daha slov şarkılar söyleyen kadın gibi algılanıyor olabilirim. Ama aynı zamanda da oynattığım için hem oynatan hem ağlatan kadın diyebilirim kendime... “ dedi.

"En Az 8 Şarkılık Albümler Yapacağım!"

Simge, albüm yapmayı mı yoksa single yapmayı mı tercih edersin sorusuna ise albüm yanıtı verdi. Simge; “Kesinlikle bir şarkıcıysanız ve bu mesleği yapıyorsanız işinizin getirisi olarak albüm yapmak gerektiğine inanıyorum. İlk albümü 2011 yılında “Yeni Çıktı” etiketiyle gördüler ve dinlediler. Arkasından çok uzun yılllar tekli çalışmalar yaptım. Çünkü onların tek çıkmasını istiyordum, hepsi tek başına birer hitti... Benim kariyerimede çok güzel hizmet ettiler. Ama şimdi bundan sonra ki yapmak istediğim şey bol bol dinleyicime en az 8 şarkıdan oluşan albümler yapmak. Devamında da küçük aralıklarlada single’lar yapmak. İnşallah seneye tekrar karşılarında olacağım diye düşünüyorum. “ dedi.

"Hande Yener’in “Armağan” Şarkısını Çok Kıskanmıştım, Ama... !"

Simge, Özgür Aras’ın “Hiç kıskandığın bir şarkı oldu mu ?” sorusuna ise Hande Yener’in Armağan” şarkısı olduğunu söyledi. Simge; “Kıskandığım bir şarkı vardı ama inşallah o şarkıyı kıskanmayacak kadar güzel şarkım olur deyip “Yankı”nın sahibi oldum. Ayrıca bestecisi olarak var olduğum içinde mutluyum. Ama kıskandığım şarkı “Armağan”dı her zaman... Hande Yener’in... O da çok özel bir şarkı, “Yankı”da çok özel bir şarkı... O yüzden şimdi artık hiçbir şarkıyı kıskanmıyorum. Ben hala “Yankı”nın üzerine çıkamama derdindeyim. Ama yeni gelecek şarkıdan da son derece umutluyum. İkinci “Yankı” geliyor diyebiliriz. “dedi.

"Maddi Sıkıntılar Yüzünden “Geri Dönüş Olsa” Şarkısını Alamamıştım!"

Simge, programda almak isteyip alamadığın yada kaçırdığın bir şarkı olup olmadığı sorusunuda yanıtladı. Simge, bu şarkının Murat Boz’un “Geri Dönüş Olsa” şarkısı olduğunu söyledi. Simge; “Geri Dönüş Olsa” Murat Boz şarkısı... O dönem bir takım maddi sıkıntılar yüzünden ben maalesef o şarkıyı kaçırdım. Ama Murat Boz’la da çok güzel oldu. Belki bir gün cover yaparım.Benim versiyonumla söylemek istediğim bir şarkı, içimde kaldı...”

"İnsanların Şarkı Dinleme Sabrı Tükendi!"

Özgür Aras’ın, Türk Pop Müziği öldü mü ? Sorusuna ise Simge şu yanıtı verdi; “Bence ölmedi. İnsanların şarkı dinleme sabrı tükendi. Bende de aynı şey var. Bakıyorum, dinliyorum çok beğendiğim bir şarkıyı bile iki kereden fazla üst üste dinleyemiyorum. Böyle garip bir dönem, bu değişimi neye borçluyuz? bu neyin değişimi ? bilmiyorum. Eskisi gibi Türk Pop müziğinde patlayan bir şarkı da duymuyoruz.... Herkes çok sıkılgan, herşeyden çok çabuk sıkılıyoruz. “dedi.

"Müzik Listelerine Güvenim Kalmadı!"

Programda Simge’ye “Piyasadaki yarışın içinde olmak nasıl bir duygu” diye soran Özgür Aras’a Simge'nin cevabı ise; “Ben o yarışın içinde kendimi görmüyorum. Ancak o yarışın içinde insanlar kaybolabiliyorlar. Gerçek kimliklerini ortaya koymadıklarında kaybolduklarını düşünüyorum. Bende hiç bu yarışta geride mi kaldım gibi bir korku olmadı. Mesela haftalarca listelerde bir numara olan şarkılar ve şarkıcılar var. İnsanlar konuşuyor, bende duyuyorum. Duyduğum için söylüyorum. Şarkı başarılı olduğu için mi o listede bir numarada? Gerçekten bunu sorguluyor insan... Yoksa ciddi bir para ödendiği için mi ? O yüzden insanların ve benimde artık o listelere güveni kalmadı. Doğru olduğuna inanmadığım hiçbir şey bana güven vermiyor. Benim dinleyecim benim dinler, radyo çalarsa en güzel şey budur. Onun dışında ki hiç bir şey umdumda değil... “ dedi.