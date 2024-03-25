Simge, Mauritius tatiline devam ediyor

Ünlü şarkıcı Simge, Mauritius tatiline hız kesmeden devam ediyor. Video çektiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Simge, Mauritius tatiline devam ediyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-03-2024 10:12

Popüler şarkıcı Simge, tatil keyfini Mauritius'ta sürdürüyor. Son zamanlarda yoğun bir çalışma temposundan sonra dinlenmek için tercih ettiği bu tropikal cennette geçirdiği zamanlardan kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Simge, son paylaştığı videoda tatilinin keyfini çıkarırken görülüyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda denizin ve güneşin tadını çıkaran Simge'nin neşeli anları hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Şarkıcının Mauritius'taki tatil macerası, takipçileri tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor.

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