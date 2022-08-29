Simge büyüledi!

Tuvana Büyükçınar tasarımlı elbisesi ile ışık saçan Simge, ikinci şarkısı Öpücem’den sonra seyircilere "Çok güzel bir yaz akşamında, sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İyi ki geldiniz, Hoş geldiniz. diyerek konserine devam etti.

Simge geçen hafta müzikseverlerle buluşan yeni şarkısı ‘Ne Güzel’ başta olmak üzere yeni ve dünden bugüne hit olmuş ‘Ben Bazen’, ‘Pes Etme’, ‘Aşkın Olayım’, ‘Ayrılık Yazması’, ‘Kalp Kırmak’, ‘Üzülmedin mi’ şarkıları dışında sahne de söylemekten keyif aldığı şarkıları seslendirdi.



Simge ‘nin ikinci bölümde biletleri günler öncesinden tükenen konser için hazırladığı akustik şarkılardan oluşan ve arabesk şarkıları kendi yorumuyla söylediği repertuvarı seyirciden büyük alkış aldı.