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Simge 30 Ağustos için tasarlanan dev elbiseyle sahnede

Yazın konser şampiyonu Simge dün akşam yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Bu geceye özel hazırlanan sahnesi, ışık şovları, hit şarkılardan oluşan repertuvarı ve dev elbisesiyle İstanbul’a unutulmaz bir deneyim yaşattı…

Simge 30 Ağustos için tasarlanan dev elbiseyle sahnede
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 31-08-2023 12:00

 

Aylardır konserden konsere koşan Simge gelen yoğun istek üzerine ikinci kez Atlantis Yapım organizasyonuyla dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konser için haftalardır hummalı bir şekilde çalışan Simge ve ekibi bu gece için özel bir sahne dekoru hazırladı, LED ekranlarla farklı ışık şovları tasarladı.

 

4.5 METRELİK ELBİSE

 

‘Aşkın Olayım’ başta olmak üzere tüm hit şarkılarını seslendiren Simge konserin normal akışı devam ederken “10. Yıl Marşı”na girdi ve sahnede 30 Ağustos coşkusu yaşandı. Tanju Babacan’ın üniversite öğrencilerinden oluşan ekibiyle 1 ayda tamamladığı, enstalasyon tekniği ile hazırlanan 3.20 metre yüksekliğindeki, 4.5 metre enindeki kostüm konser sırasında izleyicilerin gözleri önünde Simge’ye 20 kişilik sahne ekibi tarafından giydirildi.

 

Üzerinde Kurtuluş Savaşı’nı temsil eden görüntülerin olduğu elbise tamamıyla ortaya çıktığında uzun süren bir alkış tufanı koptu. Harbiye Açık Hava’daki beş bin kişi “10. Yıl Marşı”na ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik ettiğinde ortaya muazzam bir görüntü çıktı.

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