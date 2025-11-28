Sıla’nın Cesur Kıyafeti Olay Yarattı: Hayranları “Yürüyemediğin Elbiseyi Neden Giydin?” Diye Sordu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yeni albümünün ilk şarkısı için düzenlenen özel lansmana, cesur dekolteli ve dar kalıplı gri elbisesiyle katıldı. Gecenin en çok konuşulan ismi olan Sıla’nın, tercih ettiği kıyafet nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi. Ünlü şarkıcının bu tercihi, sosyal medyada hayranları tarafından eleştirilere neden oldu.

İlker Kaleli’den Tam Destek

Lansmana sevgilisi oyuncu İlker Kaleli ile el ele katılan Sıla, gecenin başından sonuna kadar Kaleli ile birlikte görüntülendi. İlker Kaleli’nin, albüm hazırlık sürecinde olduğu gibi lansman sırasında da Sıla’ya destek verdiği öğrenildi. Çiftin tören boyunca sevgi dolu bakışları ve uyumları, objektiflere yansıyan romantik anlar oldu.

Sosyal Medya Kullanıcılarından Sert Yorumlar

Sıla’nın dar elbisesiyle attığı kontrollü ve güçlükle ilerleyen adımları, sosyal medyanın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Hayranları, şarkıcının kıyafet tercihini eleştiren çok sayıda yorum yaptı: