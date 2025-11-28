Sıla’nın Cesur Kıyafeti Olay Yarattı: Hayranları “Yürüyemediğin Elbiseyi Neden Giydin?” Diye Sordu

Sıla, yeni albüm şarkısının lansmanına giydiği dar kalıplı ve dekolteli gri elbisesiyle damga vurdu. Yürümekte zorlanan şarkıcı, sosyal medyada hayranları tarafından eleştirildi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2025 10:47

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yeni albümünün ilk şarkısı için düzenlenen özel lansmana, cesur dekolteli ve dar kalıplı gri elbisesiyle katıldı. Gecenin en çok konuşulan ismi olan Sıla’nın, tercih ettiği kıyafet nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi. Ünlü şarkıcının bu tercihi, sosyal medyada hayranları tarafından eleştirilere neden oldu.

İlker Kaleli’den Tam Destek

Lansmana sevgilisi oyuncu İlker Kaleli ile el ele katılan Sıla, gecenin başından sonuna kadar Kaleli ile birlikte görüntülendi. İlker Kaleli’nin, albüm hazırlık sürecinde olduğu gibi lansman sırasında da Sıla’ya destek verdiği öğrenildi. Çiftin tören boyunca sevgi dolu bakışları ve uyumları, objektiflere yansıyan romantik anlar oldu.

Sosyal Medya Kullanıcılarından Sert Yorumlar

 

Sıla’nın dar elbisesiyle attığı kontrollü ve güçlükle ilerleyen adımları, sosyal medyanın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Hayranları, şarkıcının kıyafet tercihini eleştiren çok sayıda yorum yaptı:

  • "Yürüyemediğin elbiseyi neden giyersin ki?"

  • "İnsan niye kendine işkence yapar ki o elbiseyle"

  • "Sanki Torba yarışı yapıyor bu nasıl kıyafet? Para var zevk yok. Sakın tasarım demeyin"

  • "Ah be Sıla içinde rahat edeceğin bir kıyafet seçmiş olsaydın kendine ne güzel bir iyilik yapmış olurdun"

  • "Çok ilginç bir elbise yürüyemiyor ki"

  • "34 bedene girmeye çalışırken ben"

