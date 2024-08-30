Sıla'nın 7 konserlik Harbiye maratonu

Sıla Gençoğlu, bu yaz sezonu 7 konserlik Harbiye Açıkhava maratonunun üçüncü konserini önceki gün verdi. Kerki Solfej tarafından düzenlenen, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde Sıla, giydiği Burak Bayraktaroğlu tasarımı şık kıyafeti ve sevilen şarkılarıyla sergilediği sahne performansıyla sevenlerine muhteşem bir akşam yaşattı.

''Hangi Şarkıyı İstiyorsan Ara Beni''

Sıla, “Boş Yere” şarkısını arabesk yorumlayarak adını duyuran genç şarkıcı Can Toğrulca’yı sahnesinde ağırlayarak destek oldu. Can Toğrulca, arabesk yorumla söylediği, YouTube’da 6 milyondan fazla izlenen, TikTok’da 150 bin videosu çekilen “Boş Yere”yi Sıla ile birlikte Harbiye sahnesinde söylemenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Büyük alkış alan düet sonrası Sıla “Şarkıyı 14 senedir söylüyorum hep iyi reaksiyon alıyor. Fakat 14 sene önce yazdığımız bir şarkının viral olmasını beklemiyordum. Önüne konulan ‘Lan’ da çok güzel olmuş. Bundan sonra sahnede ben de mi öyle söylesem. Yolun açık olsun” dedi. Genç şarkıcı Can’ın “En büyük hayalim sizinle bu sahnede söylemekti çok mutluyum” sözlerine Sıla “Hangi şarkıyı istiyorsan ara, sıfır şarkı da olur.” sözleriyle desteğini ifade etti.

Sıla’nın bu sezon Harbiye konser maratonu 2-3 Eylül ve 25-26 Ekim’de devam ederek 7 konserle tamamlanacak.