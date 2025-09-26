Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’dan Aşk Dolu Yeni Pozlar

Son dönemin en popüler oyuncularından Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız’ın romantik evlilik teklifini kabul ederek magazin dünyasında büyük ses getirmişti.

İtalya’da Gelen Evlilik Teklifi

26 yaşındaki güzel oyuncu, “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki başarılı performansıyla milyonların sevgisini kazandı. Uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Ata Ayyıldız, geçtiğimiz aylarda İtalya’da yaptığı sürprizle Türkoğlu’na evlilik teklifinde bulundu. Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aşklarını Sosyal Medyada Paylaşıyorlar

Mutluluklarıyla dikkat çeken çift, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son olarak Ata Ayyıldız, Instagram hesabından sevgilisiyle yeni romantik karelerini paylaştı. Çiftin samimi pozları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, hayranlarının yorum yağmuruna tutuldu.

Çiftin Mutluluğu Dikkat Çekiyor

Magazin gündeminde sıkça yer alan ikili, aşk dolu halleriyle beğeni topluyor. Türkoğlu’nun hayranları, oyuncunun kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatındaki mutluluğunu da yakından takip ediyor. Çiftin düğün hazırlıklarına ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.