Sıla Gençoğlu Yeni Yaşını Bodrum'da Karşıladı!

Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Sıla Gençoğlu yeni yaşını her yıl olduğu gibi bu yıl da Ege'nin büyüleyici atmosferinde karşıladı. Bodrum koylarının dinginliğinde hem doğum gününü kutlayan hem de yoğun geçen konser sezonunun yorgunluğunu atan başarılı sanatçıya uzun süredir gözlerden uzak ve mutlu bir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi İlker Kaleli eşlik etti. Pabuç Koyu'na demirleyen lüks teknede gerçekleşen kutlama magazin objektiflerine renkli karelerle yansıdı.

17 Haziran'da 46'ncı yaşına giren Sıla Gençoğlu doğum gününü Bodrum'da sevdikleriyle birlikte kutladı. Şarkıcı uzun zamandır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ve yakın arkadaş grubuyla birlikte Bodrum Pabuç Koyu'nda görüntülendi.

Denizin Ortasında Doğum Günü Keyfi

Yaz sezonunu Bodrum sahillerinde açan ünlü çift bu kez yakın dostlarıyla birlikte deniz üstünde samimi bir parti organize etti. Yeni yaşını mavi suların ortasında gürültüden uzak bir şekilde kutlamayı tercih eden Sıla Gençoğlu gün boyu teknenin güvertesinde güneşlenerek neşeli halleriyle dikkat çekti.

İlker Kaleli ise teknenin arka bölümünde arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti. Bir süre sonra sevgilisinin yanına geçen Sıla Gençoğlu neşeli sohbete dahil oldu. Arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren Gençoğlu daha sonra sıcak havanın etkisiyle kendini serin sulara bıraktı.

İlker Kaleli Sevgilisini Hayranlıkla İzledi

Ege'nin berrak sularında serinleyen Sıla denizin tadını doyasıya çıkarırken; sevgilisi İlker Kaleli'nin onu teknenin ön kısmından tebessümle ve hayranlıkla izlediği anlar kameralardan kaçmadı. Çiftin birbirlerine olan bakışları ve teknedeki uyumu koydaki romantik atmosferi ikiye katladı.

Mavi Bikinisiyle Göz Kamaştırdı

Günün ilerleyen saatlerinde ise çiftin arkadaş grubuna sürat teknesiyle gelen yeni bir misafir dahil oldu. Kısa süren selamlaşma ve sohbetin ardından kamarasında bikinisini değiştiren ünlü şarkıcı fit vücudunu gözler önüne seren mavi bikinisiyle güverteye geri döndü.

Fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen ünlü şarkıcı daha sonra İlker Kaleli ile birlikte sürat teknesine binerek koydan ayrıldı.

Hem aşk hayatında hem de kariyerinde altın dönemini yaşayan Sıla'nın 46. yaş gününe özel paylaşılan Bodrum kareleri sosyal medyada da kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve tebrik mesajları yağmuruna tutuldu.