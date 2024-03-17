Şifresiz Trabzonspor Fenerbahçe maçını izle 17 Mart TS FB selçuksports vegol canlı maç izle

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Trabzonspor Fenerbahçe maçını izle Şifresiz

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Abdullah Avcı galibiyet peşinde!

Süper Lig'de günün maçında Abdullah Avcı hücum futboluyla sahada! Visca, Trezeguet, Pepe ve Enis Destan gol için sahada yerini aldı. Orta alanı Mendy ve Berat Özdemir'e emanet eden Avcı, galibiyet için tüm tuşlara basıyor.

Enis Bardhi yedek!

Son antremanda Enis Bardhi'nin oynadığı ve Enis Destan yerine Pepe'nin tek forvet oynadığı Trabzonspor, maçta sürpriz yaptı ve Enis Bardhi yedek kaldı. Fountas, Orsic, Umut Bozok ve Enis Bardhi ikinci yarı forma şansı arayacak.

İsmail Kartal'ın sürprizleri!

Abdullah Avcı gibi İsmail Kartal'dan sürprizler geldi. Fenerbahçe teknik direktörü stoperde Djiku yanına Serdar Aziz'e şans verdi. Oosterwolde ve Mert Müldür yedekler arasında yer aldı. Bright Osayi ve Ferdi Kadıoğlu sağ ve sol bekte görev alacak.

Orta da sürpriz yok!

Fenerbahçe orta alanda sürpriz yapmadı. Fred ve İsmail Yüksek beklendiği gibi 11'de sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş kadroda yer alıyor, ancak oyuna girmesi zor gözüküyor. Ancak Miha Zajc ve Rade Krunic, Fred ve İsmail'den ikinci yarı formayı alabilir.

Cengiz Ünder yedek kaldı!

Fenerbahçe hücum hattında Szymanski, Tadic ve Edin Dzeko beklenen 11'de yer aldı. Cengiz Ünder mi İrfan Can Kahveci mi oynayacak sorusu ise Cengiz Ünder yedek kaldı. İrfan Can ikinci yarı yerini Cengiz Ünder'e bırakabilir.

Batshuayi ve Serdar Dursun yedek!

Fenerbahçe forvette formayı kimseye vermeyen Edin dzeko yerine ikinci yarı Serdar Dursun ve Micjy Batshuayi forma bekliyor.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği karşılaşma Bein Sports ekranlarında yayınlanacak ve 20:30'da başlayacak.