Kenan Doğulu'nun Devasa Valiz Esprisi: Beren Saat Gülme Krizine Girdi

Kenan Doğulu'nun Devasa Valiz Esprisi: Beren Saat Gülme Krizine Girdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2024 22:02

Şarkılarıyla uzun yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiren Kenan Doğulu, esprili kimliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, eşi Beren Saat ile bir valiz mağazasına giden Doğulu’nun devasa boyuttaki valizle çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyicileri güldürdü.

Kenan Doğulu'nun Devasa Valizle Eğlenceli Anları

Yoğun bir konser maratonunun ardından dinlenmeye zaman ayıran Kenan Doğulu, valiz mağazasındaki devasa boyuttaki valizi taşıyarak "2024 yaz turu için hazırım" dedi. Bu esprili paylaşımı, Doğulu'nun hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Beren Saat’in Gülme Krizi: “Mert Bu Sene Kaç Ceket Hazırladı?”

Kenan Doğulu’nun bu eğlenceli video çekimi sırasında eşi Beren Saat, gülme krizine girdi. Beren Saat, eşinin esprisini kaydederken "Mert bu sene kaç ceket hazırladı?" sorusunu yöneltti. Kenan Doğulu ise esprili bir şekilde "1600" yanıtını verdi. İkili arasındaki bu eğlenceli diyalog, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti ve çiftin samimi halleri büyük beğeni topladı.

Dubai'deki 100 Bin Dolarlık Çanta ile Karşılaştırma

Kenan Doğulu'nun kendisinden büyük valizle çektiği video, akıllara Dubai'de bir markaya ait olan 100 bin dolarlık çantayı getirdi. Bu lüks çantalar ve devasa valizlerin benzerliği, sosyal medyada ilgi çekti ve Kenan Doğulu'nun esprili paylaşımıyla karşılaştırıldı. Doğulu’nun bu paylaşımı, hem eğlenceli hem de moda dünyasına yapılan ince bir gönderme olarak değerlendirildi.

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