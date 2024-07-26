Selin Türkmen’in Yeni Projesi Belli Oldu: ATV’nin Kara Dut Dizisinde Yer Alacak

Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Selin Türkmen, yeni sezonda ekranlara gelecek olan Kara Dut dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kara Dut dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak ve Selin Türkmen dizinin önemli karakterlerinden biri olarak yer alacak.

Kara Dut Dizisinin Detayları

Kara Dut dizisi, Tims&B yapımcılığında ekranlara gelecek ve Sırma Yanık tarafından kaleme alınacak. Dizinin yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu üstlenecek. Dizi, zengin bir kadro ve güçlü hikayesiyle dikkat çekecek. Kara Dut’un oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas gibi önemli isimler bulunuyor. Selin Türkmen, diziye sonradan dahil olarak dikkat çeken bir isim oldu.

Selin Türkmen’in Kara Dut’taki Rolü

Selin Türkmen, Kara Dut dizisinde Aslı karakterini canlandıracak. Aslı, dizinin ana karakterlerinden biri olan Zuhal’in (İrem Helvacıoğlu) kardeşi ve Tayfun’un (Burak Dakak) sevgilisi olarak öne çıkacak. Bu rol, Türkmen’in oyunculuk kariyerinde önemli bir adım ve geniş bir izleyici kitlesine hitap etme fırsatı sunacak.

Burak Dakak ve Selin Türkmen’in İlişkisi

Dizide Burak Dakak, Zuhal karakterinin büyük aşkı Tayfun’un kuzeni Bora’yı oynayacak. Selin Türkmen’in canlandıracağı Aslı ise Tayfun’un sevgilisi olarak öne çıkacak. Bu ilişki dinamiği, dizinin dramatik yapısını ve karakterler arasındaki çekişmeleri zenginleştirecek.