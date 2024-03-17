Trabzonspor Fenerbahçe maçını izle Bein Sports şifresiz taraftarium24 netspor canlı maç izle

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Trabzonspor Fenerbahçe canlı yayını!

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11'ler belli oldu!

Trabzonspor'un ilk 11’i: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Visca, Berat, Mendy, Trezeguet, Enis Destan, Pepe.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçen Trabzonspor, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon ligde mağlubiyet tattırdığı rakibi Papara Park stadyumunda ağırlıyor. Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy canlı olarak yöneteceği maç 20:30'da başlayacak.

Ligde Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-3 devirmesiyle adeta kartlar yeniden dağıtıldı. Galatasaray puanını 81 yaparken, Fenerbahçe 76 puanda maça çıkıyor. Fenerbahçe'nin mutlak galip gelmesi gereken maç nefesleri kesecek.

Serdar Aziz sürprizi!

Fenerbahçe zorlu maçta Serdar Aziz sürprizi yaşanıyor. Stoperlerde problemi olan Fenerbahçe, formda Djiku yanına Serdar Aziz koyuldu. Osterwolde'nin son maçlarda etkili futbolu yedek bırakması tepki çekti. Osayi ve Ferdi kanatlarda yer alıyor.

Szymanski sürprizi!

Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçta orta alanda Szymanski forma giyecek. Son maçlarda formsuz olan Szymanski kendini affettirmek istiyor. Arkalarında Fred ve İsmail top kapıp oyun kurmaya çalışacak.

Forma İrfan Can Kahveci'nin

Son maçlarda muhteşem performansı, yaşadığı sakatlığı da atlatan ve son maçta bir de gol atan İrfan Can Kahveci formayı Cengiz Ünder'den aldı. Çok formda olan İrfancan Kahveci ilk 11'de maçta.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında en büyük kozları yine Tadic ve Dzeko gol yollarında etkili olmak istiyor.

Pepe ve Enis Destan aynı anda!

Trabzonspor da galibiyet için sahada çıktı. Son taktik antremanda Pepe tek forvet oynarken, büyük bir sürprizle Pepe ve Enis Destan aynı anda gol arayacak. Visva ve Trezeguaet kanatlarda yer alacak. Orta alan ise Mendy ve Berat'a emanet.