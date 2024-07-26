Cem Özkök'e Rekor Ceza: "Foşur Foşur Reis" Instagram Paylaşımı Yüzünden 500 Bin TL Ödeyecek

Sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Cem Özkök, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle büyük bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medya platformlarında "Foşur Foşur Reis" olarak bilinen Cem Özkök, kendi markasına ait bir ürünün tanıtımını yaparken reklam ibaresi eklememesi nedeniyle 500 bin TL ceza aldı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

Foşur Foşur Reis ve Ceza: Hata Ne?

Cem Özkök, Instagram üzerinden kendi markası olan Ceef’in lavanta yağını tanıttığı bir hikaye paylaşımı yaptı. Ancak, bu paylaşımda reklam ibaresine yer vermemesi, kendisine 500 bin TL ceza olarak geri döndü. Sosyal medya fenomeni, bu durumu büyük bir haksızlık olarak nitelendirerek, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada “Hakkımı helal etmiyorum” ifadesini kullandı.

“Foşur Foşur Reis”in Ödediği Ceza: 500 Bin TL

Cem Özkök, Instagram sayfasında 3,6 milyon takipçisi bulunuyor ve bu büyük takipçi kitlesine sahip fenomen, reklam kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ciddi bir ceza aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Özkök’ün kendi markasını tanıttığı paylaşımda reklam ibaresi bulunmaması nedeniyle ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı, bu durumu "gizli reklam" olarak değerlendirdi ve Özkök’ün ceza ödemesi gerektiğini bildirdi.

Cem Özkök'ten 500 Bin TL Ceza Açıklaması: “Şimdi Sorarım Bu Hak Mı?”

Cem Özkök, Instagram hikayelerinde konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Özkök, bu cezanın haksız olduğunu belirterek, özellikle de kendi markasını tanıtırken yapılan bu hatanın, diğer sahte reklamlardan ve vergi kaçıranlardan ayırt edilmediğini vurguladı. İşte Cem Özkök’ün açıklamalarından bazı önemli noktalar:

"Az Önce 500.000 ₺ bir ceza ödedim. Üstelik kendi markam olan Ceef’in lavanta yağını anlatırken yalnızca bir storysine reklam yazmadım diye. Dediler ki 'gizli reklam bu.' Kendi markam olduğu açıkça ortadayken ve vergi levham da mevcutken, yine de 'reklam yazsaydın' dediler. Bu durum gerçekten adaletsiz. Bu parayı belki bir yardımda kullanacaktım, şimdi çöpe gitti."

500 Bin TL Ceza: Reklam İbaresi Zorunlu Mu?

Sosyal medya üzerinden yapılan reklamların yasal çerçevede belirli kurallara uyması gerekiyor. Türkiye’deki düzenlemelere göre, sosyal medya üzerinden bir ürün veya hizmetin tanıtımı yapılırken, paylaşımın reklam olduğunu belirten ibarelerin kullanılması zorunludur. Bu ibareler arasında “#reklam,” “#işbirliği,” “#sponsor,” ve “#tanıtım” gibi etiketler yer alır. Eğer bu etiketler kullanılmazsa, reklamın gizli reklam olarak değerlendirilmesine ve dolayısıyla ceza uygulanmasına neden olur.