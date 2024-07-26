ATV'nin Yeni Yarışması "Alan"da Büyük Ödül Heyecanı: Begüm Şampiyon Oldu

ATV'nin yeni yarışması "Alan" geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle büyük bir heyecan yaşattı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği "Alan", 15 yarışmacı ve 15 kategori ile ekranlara gelmeye başladı. Yarışmada ödül heyecanı her geçen gün artarken, dün akşam yaşanan final düellosu tüm dikkatleri üzerine çekti.

"Alan" Yarışmasında Final Heyecanı: Begüm ve Bartu

"Alan" yarışmasının son bölümünde, haftalar süren mücadelelerin ardından Begüm ve Bartu finalde karşı karşıya geldi. İkili, Özel Günler–Haftalar kategorisinde mücadele ederek büyük ödül için yarıştılar. Finalde, Bartu'nun günleri peş peşe yanlış cevaplaması, yarışmanın sonucunu belirledi.

Begüm'ün Şampiyonluğu ve Duygusal Anlar

45 saniyelik düelloda sadece bir doğru cevap veren Begüm, rakibi Bartu’nun birçok cevapsız kalan sorusuyla şampiyon oldu. Sürenin dolmasının ardından ödülü kazandığını anlamakta güçlük çeken Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı. Kaynarca, ödülü kazanan Begüm'ün yaşadığı duygusal anları şu sözlerle özetledi:

"Begüm'ün hiçbir şey söylemesine gerek kalmadı. Sadece 'Bildiğim 1 milyon geliyor' dedi ve gerçekten geldi."

Kaynarca’dan Bartu’ya Mesaj: “Bilemediği Günler”

Düello sonrasında, Bartu'ya bilemediği günleri teker teker söyleyen Oktay Kaynarca, "Begüm'ün hiçbir şey söylemesine gerek kalmadı. Sadece 'Bildiğim 1 milyon geliyor' dedi ve gerçekten geldi" diyerek yarışmanın gidişatını ve Begüm'ün başarısını vurguladı. Bu açıklama, hem Begüm hem de izleyiciler için büyük bir heyecan yarattı.