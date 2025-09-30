Şevval Sam: “Parası olup da vizyonsuz olanlara yazdım"

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. Konsere büyük ilgi gösteren sanatseverler, Sam’ın repertuvarına kattığı yeni eserlerle keyifli bir gece yaşadı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, hem konser hazırlıkları hem de yeni şarkısı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Her Seferinde Yeni Şeyler Katmayı Seviyorum”

Şevval Sam, Harbiye konserinin kendisi için çok özel olduğunu dile getirdi. “Bu akşam alıştıkları gibi bir Şevval olacak. Sürekli aynı şeyi tekrar etmek istemem, o yüzden repertuvara her seferinde yeni katkılar yapıyorum. Daha önce söylemediğim şarkılar da var. Harbiye her zaman önemli benim için” ifadeleriyle müzik anlayışını özetledi.

Yeni Şarkı: 'Lidyalı'

Sanatçı, yeni şarkısı 'Lidyalı' hakkında da konuştu. Şarkıyı kısa sürede yazdığını söyleyen Sam, “Ben parayı bulanlarla ilgili ‘Hay ben bu Lidyalı’ya diye düşünürken, 15–20 dakikada şarkı yaptım. Parayı sonradan bulan ya da parası olup da vizyonsuz olan kitleye yazdım” diyerek dikkat çekici sözler kullandı.

“Dedikodu İlaç Gibidir Ama Ben Yapmam”

Basın mensuplarının, “Dedikodu yapar mısınız?” sorusunu ise esprili şekilde yanıtlayan sanatçı, “Dedikoduyu doktor tavsiye ediyor, ilaç niyetine ama ben çok yapmam. Yapsam da ne ile ilgili yapacağım aklıma gelmez” dedi.

Tarık Emir Tekin’den Anneye Övgü

Konserde Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir Tekin de annesini yalnız bırakmadı. Genç oyuncu, “Hiçbir zaman annemi yalnız bırakmam. Hep aynı röportajı veriyor gibi hissediyorum” diyerek samimi konuştu. Tekin ayrıca, “Evin akustiği güzel olduğunda Şevval Sam sesine uyanmak tarifsiz... Yıllarca bana ninni söylerken de harikaydı” sözleriyle annesine övgüler yağdırdı.