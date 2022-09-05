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Gecce Magazin Haberleri

Şevket Çoruh'tan 'Arka Sokaklar'a veda!

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda kadroda yer almayacağını açıkladı.

Şevket Çoruh'tan 'Arka Sokaklar'a veda!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-09-2022 20:37

Şevket Çoruh fenomen dizi 'Arka Sokaklar'a veda etti. Oyuncu sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

 

"HOŞÇA KAL MESUT

16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum,

kaçtım, kovaladım.

Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm.

Bugün bu yolun sonundayım.

Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca

omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki

ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve

ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize

teşekkürler.

"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü

benim hayatım..."

Şevket Çoruh"

 

 

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