Şevket Çoruh'tan 'Arka Sokaklar'a veda!

Şevket Çoruh fenomen dizi 'Arka Sokaklar'a veda etti. Oyuncu sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:
"HOŞÇA KAL MESUT
16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum,
kaçtım, kovaladım.
Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm.
Bugün bu yolun sonundayım.
Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca
omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki
ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve
ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize
teşekkürler.
"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü
benim hayatım..."
Şevket Çoruh"