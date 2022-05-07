"Seversin" dizisi için çekilen klip dikkat çekti

Seslendirmesinin Aslı Demirer’e ait olduğu şarkı, yayınlandığı andan itibaren çok beğenildi. Sosyal medyada da binlerce yorum alan parça, daha şimdiden dilden dile dolaşmaya başladı.Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün paylaştığı Seversin’in senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna (Burak Yörük) ile güzeller güzeli Asya’nın (İlayda Alişan) aşk hikayesini ekrana getirecek olan Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.Yaz sezonunda izleyici ile buluşacak olan Seversin’in genel hikayesi şöyle;Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.Seversin yakında Kanal D’de…