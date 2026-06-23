Setten İlk Fotoğraflar Geldi! Kantin Filmi İstanbul'da Motor Dedі!

90'lı yılların o kendine has, unutulmaz atmosferini kara mizah gerilim ve komedi ögeleriyle harmanlayarak beyaz perdeye taşımaya hazırlanan iddialı sinema filmi Kantin için geri sayım başladı. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği projenin çekimleri İstanbul'da resmen başladı ve setten ilk kareler basına sızdı. Gerçek olaylardan ilham alan hikayesiyle dikkat çeken film nostalji rüzgarları estirmeye hazırlanıyor.



Gerçek Olaylardan İlham Alan Güçlü Bir Kadro

Başrollerini başarılı oyuncular Görkem Sevindik ve Ezgi Eyüboğlu'nun üstlendiği Kantin oyuncu kadrosunun zenginliğiyle de sinema dünyasında şimdiden ses getirdi. Kaan Turgut, Sanem Babi, Berfin Ant ve Gürberk Polat gibi genç yeteneklerin yanı sıra Türk televizyon ve sinemasının efsane ismi Gürkan Uygun'u da kadrosunda barındıran film; dostluk, aşk, gençlik ve dayanışma temalarını en doğal haliyle merkezine alıyor.

Yapımcılığını sektörün dikkat çeken şirketlerinden Kem Yapım'ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı oturuyor. 90'ların ruhunu sinematografik bir dille yansıtacak olan filmin sinema izleyicisini hem güldürecek hem de germeyi başaracak güçlü senaryosu ise Uğur Güvercin'in kaleminden çıktı.

Filmin setinden paylaşılan ilk fotoğraflarda oyuncuların 90'lı yılların saç, makyaj ve kıyafet tarzına büründüğü neşeli ve enerjik halleri dikkat çekti.