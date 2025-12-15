Serkan Kaya Ay'a Çıktı

Sözü Seda Akay, bestesi Burçin Birben ve yeni düzenlemesi ile Selim Çaldıran imzası taşıyan “Vay Aney”, albümün çıkış parçası olarak öne çıkarken, Serkan Kaya’nın kendine özgü sesi ve duygulu yorumuyla yeni bir soluk kazandı. Şarkı, Serkan Kaya’nın güçlü yorumuyla birlikte albümün ruhunu en duygulu şekilde yansıtarak müzikseverlerden tam not aldı.

SERKAN KAYA’DAN SÜRPRİZ YAPAY ZEKA KLİBİ!

“Vay Aney”in merakla beklenen klibi, tamamen yapay zekâ teknolojisi kullanılarak yenilikçi bir adımla taçlandırıldı. Modern yapay zeka teknikleriyle Meral Özgen yönetmenliğinde oluşturulan klipte renkli, eğlenceli ve dinamik görüntülere yer verildi.

Serkan Kaya, Ay'a ayak bastığı görüntülerden oluşan bu özel çalışmaya dair hislerini; "Yapay zeka ile oluşturduğumuz bu klipte Ay'a gitme hayalimizi gerçekleştirdik. Türk milleti olarak şanlı Türk bayrağımızı bir gün mutlaka Ay'a dikeceğiz. Bu klip, bu hayalimizin bir ön gösterimi niteliğinde" sözleriyle ifade etti. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan Serkan Kaya “Vay Aney”, video klibi ile Poll Production YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında!