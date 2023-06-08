  • 08 HAZİRAN Perşembe 12:23
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Serenay Sarıkaya'nın yeni tatil pozları

Serenay Sarıkaya yaptığı tatilden fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak kırmızı bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın yeni tatil pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2023 11:09

Serenay Sarıkaya, tatilinden fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor ve hayranlarını bir kez daha büyülemeyi başarıyor. Güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından kırmızı bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın bu fotoğrafları, tatilin keyfini sürdüğüne işaret ediyor.

İnce beli, uzun bacakları ve kusursuz vücut hatlarıyla Sarıkaya, bikinisiyle adeta bir manken gibi görünüyor. Gülümseyen yüzü ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, yaz mevsiminin keyfini doyasıya çıkardığını gösteriyor.

Serenay Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda zarif ve stil sahibi duruşuyla da dikkat çeken bir isim. Paylaştığı fotoğraflar, onun ne kadar doğal ve içten bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Tatilin verdiği rahatlık ve huzur, Sarıkaya'nın pozlarına yansıyor ve takipçilerini de bu enerjiyle sarıyor.

Yeni bir aşk mı? Büşra Develi gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi
Son dakika: Benzin, dizel ve LPG'ye tarihi zam kesinleşti! Vatandaşlar depoları doldurmaya koştu! İşte 9 Haziran benzin, dizel, LPG litre fiyatı
Benzer Haberler
Demet Özdemir'in otel odasında verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'in otel odasında verdiği pozlar sosyal medyayı salladı!
Yeni bir aşk mı? Büşra Develi gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi Yeni bir aşk mı? Büşra Develi gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var
  • 01-06-2023 22:44

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi
  • 06-06-2023 10:30

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi

Migros'tan Haziran ayına özel indirim kasırgası! O ürünler 8,90 TL, 11,90 TL, 12,50 TL, 14,75 TL ve 15,90 TL'dan kapış kapış gidiyor
  • 05-06-2023 19:50

Migros'tan Haziran ayına özel indirim kasırgası! O ürünler 8,90 TL, 11,90 TL, 12,50 TL, 14,75 TL ve 15,90 TL'dan kapış kapış gidiyor