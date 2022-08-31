Serenay Sarıkaya’dan tatil pozları…

Yazın son günlerini değerlendirmek için yeniden tatile çıkan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam ayna karşısında dans ettiği anları yayınlayan güzel oyuncu, bu kez siyah bikinisiyle deniz kenarında poz verdi.

Siyah üzerine beyaz yazılı bikinisini pembe bandanası, gümüş takıları ve güneş gözlüğüyle tamamlayan Sarıkaya'nın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü isme hayranları; "Bebek", "Allah'ım bu güzelik ne?", "Harika görünüyosun", "Özletmiştin kendini" gibi yorumlar yaptı.